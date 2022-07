Unik Ubik – I´m Not Fng Shui

Vielleicht war die Welt lange Zeit nicht bereit für das dritte Album von Unik Ubik. Ihr zweites Werk „Maximum Axis“ liegt sechs Jahre zurück, und erst seit vier Jahren ist die Musikwelt interessiert an sperrigen Post-Punk-Bands. Jetzt ist „I´m Not Fng Shui“ draußen, und das trifft genau den Nerv der Zeit, ohne sich jedoch anzubiedern. Denn sind wir mal ehrlich, wer versucht ernsthaft, mit einem Saxophon die Massen zu erreichen?

Von daher kann man sagen, das Unik Ubik ihren eigenen Schuh machen, und beim Hören von „I´m Not Fng Shui“ muss man sagen, dass es eine Gemüts-Explosion gibt. Denn die Songs sind allesamt Freigeister und scheren sich kaum um Normen. Hier erlebt man Rhythmen, die man oft nicht als solche wahrnimmt, da sie wilde Haken schlagen. Dazu dann Gitarren, die hier mitmüssen und gerne auch im Hintergrund stehen, genau wie der Bass. Meist im Vordergrund ist das Saxophon, welches mal im Jazz und dann in krautigen Gefilden wildert und dann auch irgendwie zum Tanzen auffordert.

Natürlich wird nicht so eine typische Tanzfläche bedient, sondern eine, wo auch Pere Ubu, X-Ray Spex oder The Pop Group gespielt werden. Da passt es dann auch wie die Faust aufs Auge, dass die belgisch-französische Band den Tuxedomoon- Song „Pinhead On The Move“ covert und noch ein paar Zacken mehr Wahnsinn hineinbringt.

Man muss aber gestehen, dass bei der Musik von Unik Ubik nur wenig im Gedächtnis bleibt, dafür muss man aber auch zugeben, dass die Musik ungemein intensiv ist. „This Is The Day Feat. G.W.Sok“ ist ein Beispiel dafür, da ist der Gesang wirklich gekonnt im beklemmenden Post-Punk Sound, aber es gibt auch Stücke wie „Gypsy’s Revenge“, bei denen das Saxophon so eindringlich ist und das sogar in Jazz-Gefilden des New Bop vordringt. Insgesamt ist „I´m Not Fng Shui“ ein wirklich mutiger Ritt, der Wahnsinn und alte Post-Punks Helden ehrt, aber auch den Anschluss an aktuelle Bands wie Black Country New Road oder das famose Album „Bright Green Field“ von Squid findet.

Erschienen bei: Humpty Dumpty Records

unikubik.bandcamp.com