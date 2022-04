Sophisticated Boom Boom – Sophisticated Boom Boom

Die Band Sophisticated Boom Boom liebte den gleichnamigen Song der sechziger Jahre Girl-Group The Shangri-Las und benannte sich danach. Passt auch, denn die Schweizer Band bestand auch nur aus Mädchen und brachte im Jahre 1982 das Debüt heraus, welches sie dann auch nach diesem schönen Song taufte.

Ein ungemein buntes Album, das irgendwie damals wunderbar in die Zeit passte, weil vieles aus jener Zeit drin ist, und dennoch klingt dieses Werk auch heute noch aus der Zeit gefallen. Denn die Schweizer Truppe hat soviel Elan und Leidenschaft dabei, dass man ihr die Unperfektheit verzeiht. Wobei man auch eher das Gefühl hat, dass diese so gewollt ist und zwingend zum Bandsound dazu gehören soll.

Genau dieses Schiefe, Ungeordnete, Disharmonische und Nichtperfekte machte die Platte zu einem ewigen Geheimtipp. Und die ist so herrlich bunt und hat viele Referenzen in sich, dabei gibt es fünfziger Jahre Rock´n’Roll und dann auch Momente des DooWop. Auch haben sie Punk-Rock von The Clash gehört, und in Momenten wie „Boom Boom Rap“ bemerkt man, dass sie das damals ein Jahr zuvor erschienene Meisterwerk vom Talking-Heads-Ableger namens Tom Tom Club gehört haben müssen.

Vielleicht haben sie auch Acts wie ESG vernommen, und bei „Beat Girl“ wird Punk-Rock mit Saxophon vermengt. Bei „Numa“ haben Sophisticated Boom Boom sich bei dem Hybrid-Tanzhit „Papa´s Got A Brand New Pigbag“ von Pigbag aus dem Jahre 1981 stark beeinflussen lassen. Dazu gibt es jede Menge französischen Pop, und Vieles wurde dann auch in dieser Sprache gesungen. Wenn wir schon bei Frankreich sind, kann man sagen, dass Sophisticated Boom Boom auch Einfluss ausgeübt haben. Ein wenig vielleicht auf Les Rita Mitsouko, und ganz viel auf die Band Lolitas und anschließend auf Francoise Cactus spätere Wirkungsstätte Stereo Total.

Man bemerkt, dass Sophisticated Boom Boom damals total unterschätzt waren und leider auf zu wenige offene Ohren gestoßen sind. Das kann man aber jetzt ändern, denn die einzige Platte dieser Band ist jetzt bei Tapete Records wieder erschienen.

Erschienen bei: Tapete Records / Indigo

www.tapeterecords.de/artists/sophisticated-boom-boom