Franz Ferdinand – Hits Of The Head

Vor 18 Jahren tauchte eine Band quasi aus dem Nichts auf und löste einen der größten Hypes der Nuller Jahre aus. Die Band, von der hier die Rede ist, ist Franz Ferdinand, und diese enterte in rasantem Tempo die Indie-Tanzflächen, und das gelang schon mit der ersten Single „Darts Of Pleasure“.

Das verwundert nicht, denn dieser Song war schon ein genialer Schachzug. Zu der ungemein griffigen Melodie sangen sie mitten im Lied die deutschen Zeilen „Ich heiße superfantastisch, ich trinke Schampus mit Lachsfisch“. So erschufen sie einen kleinen Exotenbonus, und alle waren hungrig nach dem Debüt. Dieses wurde schlicht „Franz Ferdinand“ betitelt, und mit diesem Werk haben die Herren aus Glasgow gleich ein „Best Of“ herausgebracht. Hätte sich die Band danach aufgelöst, wäre ihnen der Legendenstatus sicher. Man muss nur deren Hits wie „Matinee“, „This Fffire“, „Michael“, „Take Me Out“ und alle sechs Stücke anhören und stellt fest: „Hits Hits Hits!“

Doch sie haben sich nicht aufgelöst und weiter gemacht, und man muss schon gestehen, effektiver und auch besser als 2004 wurden sie nicht mehr. Dennoch findet man auf jeder ihrer fünf nachfolgenden Platten immer wieder smarte Hits, und auch da gibt es einige wie „Do You Want To“, „Eleanor Put Your Boots On“, „Not Your Girls“, „Ulysses“, „Always Ascending“ oder „Evil Eye“. Franz Ferdinand sind einer der wenigen Acts, die die Formel für Hits geknackt zu haben scheint und diese gut umzusetzen, daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die Briten eine wirkliche „Best Of“ herausbringen.

„Hits Of The Head“ heißt diese und beinhaltet alle besagten Hits, die auch heute noch begeistern können. Zu erwähnen ist auch, wie man merkt, dass die Band bei den letzten Alben auch mal ganz dezent am Sound geschraubt hat und man dennoch jedes Mal Franz Ferdinand erkennt. Auch die neue Single „Billy Goodbye“ hat die DNA der Band und ein gewisses Country-Flair, nur zündet dieser Song nicht so wie „Take Me Out“, aber das war auch kaum zu erwarten. Besser funktioniert der zweite neue Song. „Curious“ hingegen funktioniert besser, dank der smarten Disco-Streicher die einen dann auch gleich auf die Tanzfläche ziehen lässt.

Erschienen bei: Domino Records