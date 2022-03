Stereoact – 100%

Seitdem Stereoact im Internet auf das Lied „Die immer lacht“ von Kerstin Ott gestoßen sind und davon einen Remix angefertigt haben, geht es bei den beiden Schlag auf Schlag. Man kann sagen, dass Rico Einenkel und Sebastian Seidel mittlerweile nicht mehr die anonymen DJs und Produzenten im Hintergrund sind, sondern selber Stars.

Man muss nur bedenken, dass die beiden letztes Sylvester vor Corona am Brandenburger-Tor gespielt haben. Vor zehn Monaten brachten die beiden das dritte Album „#Schlager“ heraus und machten mit diesem eindeutig klar, dass sie sich jetzt eindeutig der benannten Musikrichtung verschrieben und den Dance gegen tanzbaren Pop-Schlager eingetauscht haben. Jetzt ist das vierte Album „100%“ nachgeschoben worden.

Dabei ist der Titel Programm, denn es gibt 100% Pop-Schlager, der die einschlägigen Tanzflächen füllt, sofern es die Pandemie zulässt. Schon der Opener „Hallöchen“ bedient alle Maschen dieses Genres: gute Laune, tanzbare Beats und eine sehr einfach Message, nämlich „Schön dass Du da bist“. Wobei sie auch ein Zeichen für die Queer-Szene setzen, es gibt dann auch Schlager-Hymnen wie „So wie wir sind“.

Mit Jasmin Wagner werden „Die 90er“ besungen, und dennoch ist es weniger Euro-Dance als Disco-Schlager mit viel Erinnerung an die Zeiten, wo alles vermeintlich besser war. Sogar Abbas Hit „Gimme, Gimme, Gimme“ durften Stereoact verwendet und es eindeutschen, was dann zu „Gib mir, Gib mir, Gib mir“ wird. „100%“ ist dann auch wirklich 100% Stereoact, und einige der Songs werden so einige Partys beschalle.

Erschienen bei: Universal

www.stereoact.de