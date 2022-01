Alli Neumann – Madonna Whore Komplex

Hmm, was ist denn das für ein Albumtitel, den Alli Neumann sich für ihr Debüt ausgesucht hat? Der Titel bezieht sich auf die Theorie von Sigmund Freud, nach der Männer Frauen entweder als Heilige (also Madonna) verehren oder als Prostituierte (also Whore) schlecht machen.

Alli Neumann hat den Titel bewusst gewählt, denn es ist ein sehr selbstbewusstes Werk geworden, welches zeigt, dass es ihr egal ist, was andere und vor allem Männer über sie denken. Bei „Männer wie Du“ rechnet sie mit ihrem Ex ab und geht mit klaren Worten zu Werke. Auch Männern mit Geld erteilt sie eine eindeutige Abfuhr. Mit einem schicken Auto oder Tesla braucht man auch nicht zu versuchen, sie zu erobern, ein Klapprad ist da die bessere Lösung.

Bei „Frei“ besingt sie wieder, dass sie ohne den Ehemaligen besser dran ist, Musikalisch ist die Musik aber nur sehr selten mit Zorn ausgestattet. Vielmehr ist es sehr moderner Deutsch-Pop, von dem sich viele andere mal eine dicke Scheibe abschneiden können. Irgendwo ist das ein wenig Indie-Pop und hat auch R´n`B in sich und gelassenen Sprechgesang. Dazu noch eine sehr herrlich weiche Stimme, die klingt wie Nena, nur mit mehr Hirn. Man muss sagen, dass „Madonna Whore Komplex“ richtig frisch klingt.

Erschienen bei: Four Music

www.allineumann.com