Lightman Jarvis Ecstatic Band – Banned

Hinter der Lightman Jarvis Ecstatic Band verbergen sich Yves Jarvis und Romy Lightman. Diese beiden sind durchaus bekannt in der kanadischen Avantgarde-Szene. Auf die meisten ihrer Künste hat allerdings nicht allzu sehr das Spotlight der Internationalen Szene geschienen. Immerhin wirkt Romy Lightman gelegentlich bei Aufnahmen von Austra mit.

Mit „Banned“ ist jetzt das Debüt der Lightman Jarvis Ecstatic Band erschienen, und die Entstehung ist mindestens genauso so skurril wie die Musik. Während andere ihre Platten in einem normalen Studio aufnehmen oder, wenn es verrückter wird, im Schlafzimmer oder auf Reisen, haben die beiden Kanadier es anders gemacht. Lightman und Jarvis haben „Banned“ in einem 50 Hektar großen Wald aufgenommen, welcher eine Kunstgalerie unter freiem Himmel namens „Tree Museum“ ist.

Die beiden Musiker sagen, dass die unterschiedlichen Landschaften des Waldes starken Einfluss ausgeübt haben. Wer jetzt ein freakiges Folk-Album erwartet, liegt falsch, doch was ist das eigentlich für Musik auf „Banned“? Man kann es gar nicht so sagen, denn eine klare Linie sucht man vergebens, und nahezu jeder der 15 Songs schlägt eine andere Richtung ein. Was aber vieles eint, ist, dass es immer gerne wabert, fliegt und fließt und oft nach einem mittelgroßen Trip klingt. Manchmal kommt der auch komischerweise ein bekiffter Latin-Groove heraus, wie bei dem mit Sprachfetzen gespickten „Slick Oil“.

Der Opener „Olamim“ klingt wie eine schlaflose Nacht oder, anders gesagt, als hätten The Residents eine Dream-Pop-Platte aufgenommen. „Ancient Chain“ klingt, als hätten Talking Heads auf Drogen mit Tom Waits einen Song aufgenommen. Klingt nach einer Drogenplatte, die aus den Fugen geraten ist, und dennoch muss man gestehen, dass es nicht typisch klingt.

Denn dieses Album schlägt Wurzeln wie eine Horde Hasen im Wald, und auch die Genres werden hier immer neu aufgetischt, von Post-Punk über Noise hin zu leichter Jazz-Ausstrahlung mit Avantgarde und Krautrock, und wie gesagt gibt es auch Latin-Rhythmus. Man merkt, dass 50 Hektar Wald sehr vielseitig und schräg sein können.

Erschienen bei: ANTI

lightmanjarvisecstaticband.bandcamp.com