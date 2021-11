El Michels Affair – Yeti Season

Hinter El Michels Affair verbirgt sich Leon Michels, ein Mann aus New York, der seine musikalischen Fühler überallhin ausstreckt. Er war gerade 16 Jahre alt, da war er schon Teil von The Dap-Kings, der legendären Band von Sharon Jones. Aber auch mit Amy Winehouse hat er gearbeitet und mit anderen Soulmusiker.

Aber er ist auch mit auf der Tour der Black Keys unterwegs gewesen, zudem scheint er ein großer Fan der alten HipHop-Crew Wu-Tang Clan zu sein, denn er hat zwei seiner Alben in Anlehnung an Clan-Alben „Enter The 37th Chamber“ und „Return To The 37th Chamber“ genannt. Vor einem Jahr gab es mit „Adult Theme“ den vierten Langspieler, und der wurde hier an dieser Stelle (wie auch woanders) gefeiert.

Nur ein Jahr später gibt es den Nachfolger, und man kann es kaum glauben, dass die Band um Leon Michels auf „Yeti Season“ noch mehr begeistert. Was vor allem daran liegt, dass sie den Soul und Blaxplotion-Sound diesmal noch um ein paar Facetten erweitern. Man hört hier immer wieder Bollywood-Klänge, ohne das Gefühl zu haben, man befinde sich in einem überdrehten indischen Film.

Es gibt nur einige Momente, und so wirkt es locker und auch spannend. Ein weiterer neuer Aspekt auf „Yeti Season“ ist, dass auch psychedelische Klänge sich immer breit machen. Manchmal, bei Songs wie „Dhuaan“, erlebt man kraftvolle pschyedelische Gitarren-Sounds, die mit indischen Sounds so etwas wie ein musikalisches Kamasutra ausprobieren. Manchmal gibt es indische Ragga-Sounds wie „Murkit Gem“. Aber es gibt auch Soul-Sounds wie das mit tollen Bläsern bestückte „Ala Vida“.

An anderen Stellen schaffen El Michels Affair tolle Brüche, wie beim Opener „Unathi. Die letzten der achtzehn Stücke sind dann reine Instrumentals, die auch alle ungemein spannend und klangvoll sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass einige der Stücke demnächst gesampelt werden, vielleicht ja auch von jemandem aus dem Wu-Tang-Umfeld. Selten solch eine tolle Platte gehört, die so bunt und vielseitig ist. Eine der Platten des Jahres.

Erschienen bei: Big Crown Records / Cargo

elmichelsaffair.com/