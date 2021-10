Egotronic – Stresz

Warum klingt ausgerechnet das neueste Album „Stresz“ von Egotronic so fröhlich wie keines zuvor? Man muss ja gestehen, dass die Zeiten noch schlimmer sind als je zuvor.

Sei es nun, dass rechtsradikale Chats in der Polizei auftauchen, dass die AfD mit der Querdenker-Bewegung die Gesellschaft unterwandert und Hippies bei diesen Veranstaltungen Verschwörungstheorien äußern, von den Nenas, Naidoos und Wendlers dieser Welt mal abgesehen. Dazu hält uns die Pandemie seit fast zwei Jahren auf sozialer Distanz, dafür werden die sozialen Netzwerke mit Fake-News vollgemüllt. Warum also der offene Hang zum Pop bei der Band, die seit der ersten Stunde bei Audiolith unter Vertrag steht?

Man könnte meinen, dass Egotronic seit nunmehr zwanzig Jahren in Betrieb sind. Um den Song „Jubiläen“ zu zitieren: „Radikale junge Wilde sind inzwischen altersmilde“ singt Bandleader Torsun mit seinem Partygast Andrea Dorau. Vielleicht ist ja tatsächlich ein wenig Milde in die Band eingekehrt, man muss aber auch gestehen, dass sie in ihren Texten auch heute noch offen die Zähne zeigen. Denn wie schon gesagt, die Zeiten sind mies, und die Gegner nehmen zu. Egotronic halten damit auch nicht hinterm Berg.

Wobei man vermuten würde, das Nazis mehr Gegenwird bekommen sollten, aber keine Sorge, sie werden nicht vergessen. Ein häufiges Thema ist das Internet und all seine schrecklichen geistigen Müllhalden, die sich in sozialen Netzwerken zeigen. Bei „Lauf Bulle Lau“ ist das Thema schon klar, und das geht mit wirklich forschem Punkrock und ist dennoch verspielt. Charmant ist sicherlich „Nadel verpflichtet“, wo sie beschreiben, dass ohne Impfung die Kultur vor die Hunde geht.

Die Single „Der schönste Platz ist inner Apotheke“ kommt postpunkig daher und mit bunten Keyboards und ist zudem amüsant. Man merkt, dass Egotronic in ihrem Element sind, und sie liefern berauschenden Electro-Punk, bei dem man sich schwitzend in den Armen liegt und dazu wild tanzt. Nur haben sie diesmal griffige Melodien mit dabei, ohne jedoch nur einen Moment ihre gute Haltung zu ändern.

Erschienen bei: Audiolith / Broken Silence

egotronic.ne