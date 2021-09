BLK JKS – Abantu / Before Humans

Es hätte einfach so weitergehen können, denn mit dem Debüt „After Robots“ haben BLK JKS wirklich etwas Neues erschaffen und für Furore gesorgt. Das Werk erschien 2009 und vermengte progressive und mutige Rock-Musik mit Afro-Sound. Das hat man so (zumindest in unseren Breitengraden) noch nie gehört.

Die Band aus Johannesburg hätte also schnell die Welt erobern können, doch danach kam nicht mehr viel von dem Quartett, und so erscheint erst jetzt ihr neustes Album „Abantu / Before Humans“. Dafür gab es auch Gründe, die Band tourte viel, am Ende war ihr Sänger Lindani Buthelezi ausgebrannt und verließ die Band. Man musste sich neu sortieren, und als sie sich berappelt hatten, ging es ins Studio. Die Aufnahmen waren nahezu fertig, dann wurde dort eingebrochen und unter dem Diebesgut befanden sich die Aufnahmen.

Also noch einmal Reset und alles neu aufnehmen, von daher kann man schon ein wenig nachvollziehen, weshalb der zweite Streich so lange brauchte. Musikalisch ist es noch immer ungewöhnlich und mitreißend. Vieles ist sehr feurig und schätzt den Afrosound, ohne jedoch irgendwie beliebig oder gar klischeehaft zu klingen. Zudem ist die Musik nur selten vorhersehbar, denn BLK JKS schlagen Haken und überwinden Genre-Grenzen.

Da gibt es neben erwähntem progressivem Rock aus zwei Welten auch viel Spirituelles. Sie scheuen sich aber auch nicht vor Groove und Flunk mit beeindruckenden Bläsern, ein wenig Jazz ist auch anbei. Gerne lassen sie die Musik auch apokalyptisch anschwellen, können aber auch Gelassenheit zulassen. Was „Abantu / Before Humans“ aber besonders macht, ist die Tatsache, dass es immer einen Sog entwickelt, von dem man sich gerne fangen lässt.

Erschienen bei: Glitterbeat

https://blk-jks.bandcamp.com/album/abantu-before-humans