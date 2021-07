Low Island – If You Could Have It All Again

Zwei Alben in digitaler Form haben Low Island bisher herausgebracht, und das aus einem ganz einfachen Grund: es gab kein Label, das sie in diesen Zeiten unter Vertrag nehmen wollte. Die Briten haben nun das Zepter selbst in die Hand genommen und mit „Emotional Interference“ ihr eigenes Label gegründet.

„If You Could Have It All Again“ ist ihre erste Veröffentlichung. Man muss gleich vorwegnehmen, diese Platte muss sich nicht verstecken, denn es sie hat Schmiss und ist durchaus vielseitig. Es wird einiges geboten, es ist ein Pop-Album mit griffigen Melodien und Art-Rock, und bei „I Do It For You“ gibt es Noise. Aber auch viel Elektro-Pop und glamigen New-Wave haben die Briten zu bieten. Mit „Don´t Let The Light In“ ist dann ein richtiger Pop-Hit drauf, der auch noch ordentlich Groove hat.

Klingt bunt, dennoch hat man es nicht mit einem klanglichen Flickenteppich zu tun, und sie haben das Album auch unterteilt. Die erste Hälfte hat die schnelleren Songs, und nach hinten raus verlangsamt sich das Tempo. Was aber alle Songs eint, ist die Tatsache, dass immer charmantes Understatement mitschwingt.

Der Gesang von Carlos Posada erinnert ein wenig an den The-1975-Sänger, aber bei Songs wie dem luftigen „In Your Arms“ auch an Damon Albarn. Zudem ist es auch eine bodenständige Platte geworden. Denn es geht in den Texten zumeist um das Auf und Ab im Leben. Deswegen ist „If You Could Have It All Again“ ein sehr abwechslungsreiches Album geworden.

Erschienen bei: Emotional Interference

lowislandmusic.com