Poté – A Tenuous Tale Of Her

Man sagt immer, dass es immer weiter geht, auch wenn man auf einmal woanders ist. Bei Sylvern Mathurin alias Poté ist das auch der Fall. Aufgewachsen ist er auf der Karibik-Insel Saint Lucia und lebte in seiner Jugend dann in London.

Mittlerweile hat es ihn nach Paris verschlagen, und er darf sein erstes echtes Album auf dem frisch gegründeten Label von Bonobo „Outlier“ herausbringen. „A Tenuous Tale Of Her“ heißt es, und da geht es um die Erde und deren Ende. Dieses Szenario ist von Natur aus bedrückend, und so klingt auch die Musik von Poté. Man kann die Apokalypse hier spüren, die Sounds sind entsprechend dunkel.

Doch das Ende der Welt muss nicht nur chaotisch sein und klingen. Poté kann dieser Situation auch schöne Momente abgewinnen. Beispielsweise, dass man an seine Liebsten denkt und diese schützen möchte oder vielleicht noch ein letzter Move im Club. Es muss also nicht immer schrecklich sein, das Ende. So facettenreich seine Gedanken sind, so ist dann auch die Musik. Gerne sind die Sounds dunkel, die Bässe verlaufen tief, und dennoch gibt es auch viele schnelle Beats, die einem den Weg auf den Dancefloor weisen, wie das leichte „Open Up“.

Was die Musik von Poté besonders macht, ist, dass er viel vereint, und so gibt es neben typisch britischer Bassmusik auch Klänge aus der Karibik und Kuduru-Augenblicke. Dazu die Tatsache, dass er in seiner Stimme immer einen Akzent hat. Zudem kann seine Stimme soulig und samtig sein und sich dennoch so aufbäumen, dass sie Unbehagen im Angesicht der Apokalypse hervorruft. Zum Untergang der Erde hat Poté dann auch Gäste eingeladen, der bekannteste ist sicherlich Damon Albarn (Blur, Gorillaz), der bei „Young Lies“ dabei ist und diesem Song so einen eigenen Charme beschert, der aber eher an seinen Mali-Arbeiten erinnert als an seine großen Projekten. „A Tenuous Tale Of Her“ zeigt, dass das Ende der Welt durchaus mehr Facetten zu bieten hat als die schreckliche Seite.

Erschienen bei: Outlier / Ninja Tune

pote.live/?fbclid=IwAR0PPKhDYFT9j-jLnKBz2HNhET3Onqm04Mfw4xcnYO3J_48YDUkncB61ntM