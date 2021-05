Mogwai – As The Love Continues

Es gibt kein schlechtes Album von Mogwai!!! Das klingt großspurig, und dennoch ist an der Aussage etwas dran. Kaum eine Band hat den PostRock in den letzten grob 25 Jahren so geprägt wie eben die Schotten. Trotzdem hatte man bei den letzten Werken schon ein wenig das Gefühl, das die Band nur ihre Pflicht absolviert. Dass sie dabei noch immer locker über dem Durchschnitt lagen, zeigt, wie gut sie sind. Dennoch war man auf deren neuestes Album nicht mehr so gespannt wie bei früheren Werken. Und genau diesmal beeindrucken Mogwai einen ganz besonders.

Auf „As The Love Continues“ zeigen sie sich vielschichtig wie lange nicht mehr und haben diesmal auch Feinheiten viel mehr ausgefeilt als bei den letzten Platten. Vor allem haben sie auch die Leichtigkeit wiederentdeckt, wie bei „Dry Fantasy“. Dort erklingt Piano und schwirrt irgendwie fast frühlingshaft umher. Die Single „Ritchie Sacramento“ bietet sogar etwas Mogwai-Rares, nämlich Gesang und noch mehr. Es ist eine Melodie vorhanden, die sanftmütig ist, und dennoch baut sich im Hintergrund eine mittelschwere Lärmwand auf, die aber Löcher hat, damit die Sonne hinein passt.

Man muss schon feststellen, dass „As The Love Continues“ ein ungewohntes Album ist, am dichtesten an ihrem Langspieler „Rock Action“. Denn hier ist Licht, und trotz der Kompromisse ist es kraftvoll, wie man es von Mogwai gewohnt ist. Auch haben sie diesmal wieder kleine elektronische Klänge eingebaut, die hier zwar nicht dominant sind, aber den Songs helfen wie bei „Fuck Off Money“, bei dem der Gesang verfremdet ist.Auch bei „Midnight Flit“ leuchtet auf einmal Helligkeit durch, und es hat sogar Streicher dabei und ist ein wohlklingendes Füllhorn und mal eine andere Wall Of Sound, die die Band hier auftischt.

Die Band nimmt sich diesmal auch mehr Zeit, und so bauen sich Songs anfangs unscheinbar auf, wie etwa „Pat Stains“, das am Ende dann doch Druck und Dynamik hat. Das Schlusslied „It´s What I Want To Do, Mum“ ist zugleich das längste, das viel Platz und dennoch Klang, Druck und Wucht in sich trägt und zum Ende dann doch in sich ruhend wird.

Besser kann man nicht herausgeleitet werden, und „As The Love Continues“ ist eines der besten Alben in der eh schon beeindruckenden Diskographie von Mogwai.

Erschienen bei: Rock Action / PIAS

mogwai.scot/