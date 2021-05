Femi and Made Kuti – Legacy +

Nachwuchs zu finden, ist immer schwer, da kann man viele kleine Einzelhändler fragen, und auch bei Musikern ist es nicht immer so, dass die Kinder dann in die Fußstapfen treten. Ist auch schwer, denn wenige Kinder können nur annähernd Eindruck schinden und den großen Namen unbeschadet weiterführen.

Fela Kuti erschuf mit Afrobeat in den siebziger Jahren ein ganz eigenes Genre und war zudem politischer Botschafter, der auch dafür kämpfte. Viele seine Platten sind Kulturgut, allen voran „Zombi“ aus dem Jahre 1977. Da haben es die Kinder echt schwer, aber sein Sohn Femi ist mittlerweile selbst eine große Nummer und hat nun wiederum mit seinem Sohn Made ein Album aufgenommen. „Legacy +“ heißt es und ist ein Doppelalbum, bei dem beide separat den Afrobeat-Gedanken in die nächsten Generationen tragen.

Beginnen wir beim ersten Stammhalter Femi: Dessen Werk trägt den Untertitel „Stop The Hate“ und orientiert sich spürbar an Felas Musik. Viele Bläser begegnen einem hier, die die zehn Songs immer wieder erneut anfeuern; auch treibende Rhythmen, die manchmal so forsch sind, dass sie gefühlt über den eigenen Takt stolpern. Auch sonst ist Femi der Tradition verpflichtet, was man auch dem Füllhorn an Sounds entnehmen kann.

„For(e)ward“ ist der Name der Platte von Felas Enkel Made und zeigt schon, dass sich das Genre voran bewegt, und da gibt es mehrt Nuancen. Beispielsweise übt Jazz hier mehr Einfluss aus, auch wird hier manchmal das Tempo ein wenig gedrosselt. Das ist ganz schön, zumal man hier immer noch reichhaltig Sound in die Ohren gepustet bekommt. Bei „Blood“ hat man das Gefühl, direkt bei einem Fest dabei zu sein und mit auf der Bühne zu stehen, der Gesang ist gerne mal gesprochen.

Man merkt, dass Made dem Afrobeat neue Facetten beibringt, das aber nicht mit der Brechstange. Das ist der Grund, weshalb Mades Albumteil doch der packendere ist. Beide zusammen sind aber auf einem hohen Niveau, welches Fela gefallen würde.

Erschienen bei: Partisan Records

