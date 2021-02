The Avalanches – We Will Always Loves You

The Avalanches brauchen immer viel Zeit, denn nach ihrem Debüt „Since I Left You“ aus dem Jahre 2000 brauchten sie 16 Jahre für den Nachfolger „Wildflower“. Beide Langspieler bestanden aus gefühlt tausenden Samples, und gerade der Erstling gilt als Meisterwerk des Plunderism. Das zweite Werk war gut, konnte aber das Debüt nicht übertrumpfen. Vielleicht hatten sich die Australier auch zuviel Zeit genommen, und einige Songs waren dann nicht mehr ganz auf den Punkt.

Das dritte Album „We Will Always Loves You“ kommt nach nur vier Jahren und ist auch ein bisschen ein Neustart. Denn The Avalanches haben sich als Sample-Derwische einen Namen gemacht, und diesmal ist es ein wenig anders. Robbie Chater und Tony DiBlasi haben 25 Tracks versammelt, die sich diesmal um eine Liebesgeschichte zwischen Wissenschaftsjournalistin Ann Druyan und Astrophysiker Carl Sagan drehen. Dabei sind die meisten Aufnahmen durchaus spacig und wirken gerne auch als luzider Tagtraum. Doch die Geschichte der beiden Protagonisten ist nicht die größte Veränderung.

Denn The Avalanches fungieren diesmal als Band, und das ist auch ihr derzeitiges Selbstverständnis, man muss allerdings sagen, als eine Band mit vielen wechselnden Gästen, und die sind sehr klangvoll: MGMT, Johnny Marr, Tricky, Denzel Curry und Jamie XX. Neneh Cherry singt dann auch bei der Single „Wherever You Go“, dieser Song klingt wie ein Hybrid zwischen M.I.A und Dub-Universum. Bei einer weiteren Single, „Running Red Lights“, singt Weezer-Frontmann Rivers Cuomo und macht diesen Song zu einem verhuschten Pop-Hit. Mittendrin gibt es noch einen Rappart von dem Black-Live Matter-Aktivisten Pink Siifu.

Wer jetzt aber befürchtet, komplett aus dem Klang-Universum von The Avalanches heraus katapultiert worden zu sein, der irrt. Noch immer gibt es jede Menge Samples, aber sie bestimmen auf „We Will Always Loves You“ nicht mehr das Gesamtbild. Kunterbunt ist dieses dritte Werk, alleine schon wegen der ganzen Gäste.

Erschienen bei: Modular Recordings / Universal

www.theavalanches.com