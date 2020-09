Badly Drawn Boy – Banana Skin Shoes

Man hatte das Gefühl, dass Damon Gough alias Badly Drawn Boy von einem schwarzen Loch verschluckt wurde, denn es ist schon sieben Jahre her, dass seine letzte Musik für den Film „Being Flynn“ erschien. Das mit dem schwarzen Loch ist tatsächlich nicht ganz so falsch: Damon Gough hatte es wahrlich nicht leicht in den letzten Jahren.

Eine schmerzende Trennung, dazu eine Depression und einhergehend eine Alkoholsucht setzten ihm zu, und somit ist das schwarze Loch nicht nur eine bloße Floskel. Da fragt man sich nun, wo sein Comeback-Album „Banana Skin Shoes“ draußen ist, wie schwerfällig es klingen muss, bei all dem Scheiß, den der Brite so erleben musste?

Erstaunlich locker klingt es dann doch, und man kann sagen, dass er seine Kernkompetenz nicht verlernt hat. Noch immer schreibt er herrlich schöne Indie-Pop-Songs, die Rob in seinem kleinen Platten-Laden jedem Kunden anpreisen würde. Man hat das Gefühl, dass er seine Sorgen fast schon trotzig der Lebensfreude vorzieht, und so klingen die Songs nahezu sorglos, und überall blitzen und blinken herrliche Melodien (so wie man es von ihm gewohnt ist). Auch hat die neue Song-Sammlung wieder eine gewissen Verschrobenheit, die aber dennoch nicht den Blick auf besagte Melodien versperrt.

Auch gelingt es wieder, dass er viele Facetten in den Songs offenbart, und so macht es wahrlich Freude, „Banana Skin Shoes“ zu lauschen. Das Titel- und zudem Eröffnungsstück ist sperriger Funk, der aber erst einmal das Gehirn angenehm erweitert. Das nachfolgende „It´s A Dream“ ist dann herrlich optimistischer Indie-Pop mit ansprechendem Schwung und Sprechgesang von Mister Gough, und man stellt schnell fest, dass er immer noch ein Meister seines Faches ist. Dabei entdeckt man bei diesem Song auch herrlich viele Klangteile, die umherflattern, fast so wie fliegende Insekten auf einer wilden Blumenwiese.

„I´m Not Sure What It Is“ ist dann ein Song, der Melancholie mit Showtreppe vermengt. Bei „Tony Wilson Said“ holt er eine große Kelle voll Soul-Pop heraus. Wer jetzt immer noch skeptisch ist, dem sei gesagt, dass Badly Drawn Boy selbst aus einem eher unscheinbaren Song wie „I Need Someone To Trust“ Großes herausholt. „Banana Skin Shoes“ ist ein ziemlich gelungenes Comeback-Album, welches beweist, dass solche Rückkehr auch mehr als nur ihre Berechtigung hat. Noch viel mehr, es zeigt, dass Badly Drawn Boy nichts verlernt hat in der schweren Zeit.

Erschienen bei: One Last Fruit / Rough Trade

badlydrawnboy.co.uk