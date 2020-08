Firstclass & Coach – The Truth About Honey

Die Wahrheit über ein großen Teil des Honigs möchte man nicht immer wissen. Denn wie kann Honig im Discounter für den Preis angeboten werden und dabei noch ein natürliches Produkt sein? Die Biene spielt da nicht unbedingt die große Rolle. Doch man kann davon ausgehen, dass die Band Firstclass & Coach sich nicht zwingend diese Frage gestellt haben.

Wobei man sicher sein kann, dass die irische Band Firstclass & Coach sicherlich einen echten Imker-Honig vorziehen würden. Denn hört man die Musik von „The Truth About Honey“, kann man durchaus einen Blick auf handgemachte Musik werfen, doch keine, die man als abgenudelte Rockmusik wahrnimmt, bei der die Gitarrensolos heroisch verehrt werden. Dennoch ist die Musik eher schon etwas, das man als musikhistorisch betitelt würde.

Die Band, die schon zwanzig Jahre ihrer Existenz frönt, verehrt hier eindeutig Sonic Youth und man könnte sie dafür kritisieren, zumal die Band aus New York schon zigmal als Referenz herangezogen wurde. Doch Firstclass & Coach sind dabei sicherlich einer der besten und schaffen es, dass man gepackt wird von Energie und das auch, wenn man beinharter Sonic Youth-Fan ist. Denn das Quartett setzt Energie frei und schafft es, das Ganze mit einer gesunden Portion Pop-Appeal darzubieten. Dazu dann Noise-Ausbrüche, die sich ihren Weg bahnen.

Man kann auch sagen, dass „The Truth About Honey“ die kleine Schwester des Meisterweks „Goo“ ist, und wer dieses nicht glauben mag, der sollte sich nur einmal „U Shud Cum“ anhören. Man wird sich fühlen wie 1990, als sich die Nadel durch einen Song wie „Dirty Boots“ fraß. Doch Firstclass & Coach wissen, dass eine Kopie nie so gut ist wie das Original, und so gibt es mit „Burn Motherfucker Burn“ elektronische Beats, die im weitesten Sinne nach Gudrun Gut-Stücken klingen.

Und noch eine Sache macht die Band besonders oder besser gesagt exotisch: Mit „Micha“ und „Wasser“ gibt es zwei deutschsprachige Songs, die recht akzentfrei daherkommen. Bei „Wasser“ zitiert die Sängerin Geraldine Thomas sogar Malaria, ob bewusst oder unbewusst ist unklar. Klar ist hingegen, dass „The Truth About Honey“ ein großes Meisterwerk ist, welches es zwar schon gibt, das aber dennoch Überraschungen in sich trägt. Großartig!

Erschienen bei: I Am Surprised Records

firstclassandcoach.com