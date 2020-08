Jenny Beth – To Love Is To Live

Dass die Musik von Jenny Beths bekannter Band Savage nicht gerade bekannt ist für gemütliche Sounds, ist bekannt. Dass die Frontfrau auf ihrem Solo-Debüt „To Love Is To Live“ nun noch einen Schritt weiter geht, hätte man aber nicht erwartet, denn die Musik von Savage ist schon sehr dunkler Post-Punk, wo kein Sonnenlicht durchblitzt.

Das passiert auch nicht bei „To Love Is To Live“, nur dass sie ihr klangliches Spektrum weiter in schroffen, dunklen Electro-Rock manövriert. Da ist kein Platz für Gemütlichkeit oder klanglich austarierten Wohlklang. Da braucht man nur den Song „I´m The Man“ anhören, der so vor Kraft und Energie strotzt und schon an hymnischen Industrial-Sound erinnert. Bei diesem Lied kann man aber auch erkennen, dass Jenny Beth diesmal noch mehr vorne steht und so präsent ist wie man nur sein kann.

Das merkt man schon am Cover, wo die Musikerin als Statue zu sehen ist. Aber diese ist nackt und dennoch in einer kraftstrotzend Pose und so ist es auch mit der Musik, z.B. bei „I Am“ bei dem man Sprachfetzten hört, die wie Nachrichten klingen, dazu verstörende morbide Klänge. Man merkt, dass die Savages-Sängerin im Goth-Kosmos angekommen ist, dieser klingt frisch und auch modern. Aber es würde nicht funktionieren, wenn ihr Gesang nicht so throned ist und sich dennoch an passenden Momenten ein wenig zurücknehmen kann.

Von diesen stilleren Momenten gibt es durchaus einige, nur brauchen sie mehr Zeit, damit sich Lieder wie das sparsam mit Klavier arrangierte „The Rooms“ entfalten können. Dann kommt man ihr ganz nah und auch bei „Herione“ funktioniert es ganz passabel. Dennoch gibt es immer eine Distanz, die sicherlich auch gewollt ist. Es ist so, dass man manchmal dass Gefühl hat, dass man erlebt, wie Jenny Beth sich hier als eine Art Kunstfigur ausgeben möchte. Doch dagegen spricht, dass sie als Statue zu sehen ist. „To Love Is To Live“ ist ein Album, das einen verwirrt zurück lässt, einen abstößt und anzieht und dennoch fasziniert es einen ungemein.

Erschienen bei: Caroline / Universal

