Christopher Sky – What It Is, It Isn´t

Die Musik auf dem neusten Streich von den Herren mit dem schönen Namen Christopher Sky ist schon ein wenig so, wie das Cover der Platte „What It Is, It Isn´t“ erahnen lässt. Der mexikanisch-amerikanische Produzent und Musiker erschafft hier das, was man allgemeinhin als Klanglandschaften bezeichnet.

Das Schöne dabei ist, dass diese dabei einen nicht erdrücken und dennoch nicht nur schemenhaft leicht einlullen. Man kann aber sagen, dass die Musik ein elegantes und gelassenes Antlitz hat. Christopher Sky gelingt es mit Vibraphon und Synthesizer, eine recht freundliche und helle Musik zu erschaffen, die im weitesten Sinne auch Post-Punk ist.

Dieses bemerkt man am meisten bei dem Stück „CZ97“. Dennoch ist in allen Liedern auch viel zu finden, was sich Electronica kennt. Also viele zärtliche Klänge, die leicht treiben und gelegentlich mal einen dezenten Bruch einbauen, So gibt es dann mitten im Album mit „Under The Waves“ ein klassisches Ambient-Stück mitsamt Meeresrauschen. Gut, mit Letzterem begibt sich der Musiker dann doch ein wenig zu sehr in die Klischeefalle, Was man auch ein wenig ankreiden kann, ist, dass viele Stücke doch eine spürbare Ähnlichkeit haben.

Das ist aber meist halb so wild, da man in diesem Fall das Gefühl hat, dass die Musik in einem guten Fluss ist und man sich somit treiben lassen kann. Was auffällt, ist, dass viele Stücke in einer Tradition von deutschen Bands wie beispielsweise Tangerine Dream stehen, nur strecken Christopher Sky die Lieder nicht ewig in die Länge, was man positiv betrachten sollte. Denn so öffnet sich die Musik schnell, und man kann Christopher Sky folgen.

Erschienen bei: Aagoo Records

www.christophersky.com