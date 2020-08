El Michels Affair – Adult Themes

Man muss sagen, dass Leon Michels Hip Hop sehr schätzt, oder besser gesagt, dass er diesen sogar richtig liebt. Denn der New Yorker hat schon mit „Return To The 37th Chamber“ dem Wu Tang Clan Tribut gezollt. Aber auch sonst liebt er dieses Genre, und die Musiker dieses Genres bewundern auch Leon Michels. Immerhin hat er 2017 Musik erstellt, die er nur produziert, damit Künstler wie Travis Scott, Beyonce oder Jay-Z sie verwenden können, und sie taten es.

Das hat er einfach so gemacht, aus Liebe zur Musik, deswegen musste sein neuestes Album unter seinem alten/r Ego El Michels Affair hinten anstehen. Nun ist „Adult Themes“ herausgebracht worden, und auch hier könnten Rapper ihre Freude an neuen Klangquellen finden. Dabei ist diese Platte zum größten Teil ein wenig aus der Zeit gefallen, Gleich der Anfang „Enfant“ katapultiert einen in 70er-Jahre Softporno. Dabei klingt dieser Song nicht plump.

Im Gegenteil, die sanfte Damenstimme (die einen auch an Isobel Campbell erinnert) verführt einen wie ein sanfter Sommerwind. Auch die restlichen Stücke sind cineastischer Soul in Reinkultur. „Kill The Lights“ könnte beispielsweise auch einem zeitlosen aber klischeefreien Western entsprungen sein und ein kantiges Rapstück noch mehr formen. „Villa“ ist Soul mit einer gewissen Lieblichkeit und hat es dann doch faustdick hinter den Ohren.

Bei „Rubix“ geben sich zu leichtem Jazz kraftvolle Beats ein Stelldichein, und man muss in dem Moment denken, dass DJ Shjadow schon seit „The Private Press“ kein so tolles Stück herausgebracht hat. Man kann sagen, dass mit „Adult Themes“ ein mittelschwerer Klassiker gelungen ist.

Erschienen bei: Big Crown / Cargo

elmichelsaffair.com