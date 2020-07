Little Dragon – New Me, Same Us

Ein neues Little-Dragon-Album ist immer etwas Spannendes, denn eigentlich denkt man, dass man alles weiß und es nichts Neues geben kann. Und dann überraschen Sängerin Yukimi Nagano, Multiinstrumentalist Håkan Wirenstarnd, Fredrik Wallin an Keyboard und Bass und Erik Bodin am Schlagzeug doch wieder, indem sie Songs schreiben, die so klingen wie eine neue Liebe.

Lieblich und verführerisch winden sich die Melodien ins Gehör und genauso ins Herz. Das schaffen die Schweden nun schon seit ihrem dritten Langspieler „Ritual Union“ von 2011, und auch beim sechsten Exemplar „New Me, Same Us“ halten sie diese Eigenschaft hoch. Die Songs sind wieder ergreifend und dabei so arrangiert, dass aus dem Vollen geschöpft wird und dennoch alles auf den Punkt sitzt.

Der Opener „Hold On“ braucht ein paar Sekunden, in denen eine dezente Klangfläche sich breit macht. Doch dann öffnet sich ein R´n`B-Groove, der eher sanft daher kommt und auch eher aus der Dekade der Neunziger. Ja, den Zeitgeist ignorieren die Schweden auch diesmal, und wenn nicht, dann kommt dieser eher zu ihnen, als dass sie ihm hinterhecheln.

Doch diesmal ist dies nicht der Fall, was aber auch gar niemanden stört, denn Little Dragon schaffen es wieder, ungemein smart zu klingen. „New Fiction“ ist auch so ein Song, der zudem auch irgendwie mit asiatischem Antlitz auftaucht, das vermutlich nicht einmal bewusst platziert wurde. Aber auch hier ist Sinnlichkeit spürbar, und dennoch geht es auch in die Beine. Das ist die Stärke von Little Dragon, und diese ist auf „New Me, Same Us“ wieder eindeutig vorhanden.

Erschienen bei: Ninja Tune

little-dragon.net