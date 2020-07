Thundercat – It Is What It Is

Das Tolle an der Musik von Thundercat ist, dass man rundherum überrascht wird. Die größte Überraschung ist sicherlich die stilistische Vielfalt, und man kann bei jedem Song überrascht werden. Natürlich auch über jeden neuen Langspieler kann man sich wundern.

Man erinnere sich nur an das vorletzte Werk „Drunk“ von vor drei Jahren. Damals hat Stephen Bruner alias Thundercat ein Album abgeliefert, bei dem AOR-Pop mit YachtPop mischte und sogar Kenny Loggins wieder ins Gedächtnis zurück brachte. Nun ist mit „It Is What It Is“ der Nachfolger und zudem Album Nummer Vier da, und auch hier ist man verwundert darüber, was man so geboten bekommt. Auch diesmal hat sich das Wunderkind erneut gehäutet, und so klingt die Musik wieder anders.

Das Softpoppige ist verschwunden, dafür bricht der Jazz noch mehr heraus und diesen schnürt er noch schöner mit Funk, Soul und HipHop zusammen. Das Schöne dabei ist, dass jedes Stück diesmal auch einzeln wunderbar funktioniert, und selbst wenn es, wie „How Away“, in nicht einmal 1½ Minuten durch ist, dennoch irgendwie im Kopf bleibt, trotz des quirlig-hektischen Sounds. Aber die Songs funktionieren auch zusammen auf Albumlänge.

Songs wie „Lost In Space“ oder auch „Interstellar Love“ zeigen, wie glanzvoll Thundercat Songs arrangieren kann. Das Erstaunliche an diesen Liedern ist, dass sie einsam sind und sich mit Ängsten hierbei beschäftigen. Doch Traurigkeit herrscht auf „It Is What It Is“ nicht vor, vielmehr ist man von der Wandlungsfähigkeit berauscht, und davon, wieviel er wagt, sei es mal Sounds auszuprobieren, die andere eher vielleicht als zu cheesig ansehen würden. Oder auch die Tatsache, dass er experimentiert, ist sehr bewundernswert.

Dazu noch der Fakt dass Thundercat wieder einmal eine famose Gästeliste mit Namen wie Kamasi Washington, Childish Gambino, Ty Dolla oder Steve Arrington aufgestellt hat und beide Seiten sich gleichermaßen auf Augenhöhe begegnen. All diese Punkte machen „It Is What It Is“ zu einem sehr großartigen Album.

Erschienen bei: Ninja Tune

thundercattheamazing.tumblr.com