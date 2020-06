Deap Lips – Deap Lips

Es ist bestimmt aufregend und prägend, wenn man mit einer seiner Lieblings-Band zusammen arbeiten darf und dann noch gleich in der Königsdisziplin das Album zusammen aufnehmen darf. Lindsey Troy und Julie Edwards haben als Deap Valley mit frischem Blues Rock mit feministischer Sichtweise Eindruck geschunden.

Heimlich haben die beiden sich aber mit dem Oeuvre der Flaming Lips beschäftigt und wurden von einem Album wie „The Soft Bulletin“ regelrecht eingesogen. Wie The Flaming Lips und Deap Valley nun sich so nahe kamen und gleich eine gemeinsame Band namen Deap Lips gründeten, ist nicht zu 100% überliefert.

Aber ihr Debüt „Deap Lips“ zeigt, dass diese Kooperation wunderbar gelingt und beide Seiten an einigen Stellen nachgegeben haben. Zum einen lassen die beiden Damen von Deap Valley den rumpeligen Blues links liegen, dafür übernehmen sie einen gewichtigen Teil des Gesangs, und bei „Motherfuckers Got To Go“ klingen sie lazy und gleichzeitig gefährlich. Zum anderen geben The Flaming Lips hier nach, z.B. ist mit Wayne Coyne, Michael Ivins und Steven Drozd lediglich die halbe Mannschaft dabei. Aber die Songs sind auch nicht so überbordend, wie man es sonst von dieser Band gewohnt ist.

Dass die Songs dennoch ordentlich psychedelischen Pop in sich haben, versteht sich von selbst. Doch Wayne Coyne singt diesmal kaum, und wenn, dann ist seine Stimme verfremdet, und so hat man ein ähnliches Gefühl wie damals, als sich The Flaming Lips mit Miley Cyrus einige Songs teilten, nur mit dem Unterschied, dass sie sich alle Beteiligten auch mal zurücknehmen können.

Ein Kernstück ist „Live Is A Mind Control“, bei dem Synthiefläche auf perliges Gitarrenspiel trifft und das dann ziemlich verträumt daher kommt. Doch die beiden Band können zusammen einen gefährlichen Ritt auf dem alten Gaul Rock machen, und dieser ist dann am Ende trotz düsterer Gitarren herrlich schön verpeilt, aber eher auf eine verkiffte Weise.

Deap Lips ist also durchaus typisch für beide Bands, und dennoch gibt jeder nach, so dass etwas Individuelles entstanden ist, das Fans beider Bands glücklich macht.

Erschienen bei: Cooking Vinyl / Indigo

flaminglips.warnerrecords.com/TheSoftBulletinLive/

www.deapvally.com/