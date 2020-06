Amsterdam Klezmer Band – Fortuna

Lange bevor es diesen Boom an Klezmer.Musik gab, gründete sich die Amsterdam Klezmer Band, dieses Jahr gibt es sie schon 25 Jahre. Viele Konzerte liegen hinter der Truppe, und zudem haben sie viel Akzeptanz und Begeisterung für dieses Genre aufgebaut. „Fortuna“ ist ihr mittlerweile 16. Album, und natürlich ist ihre Musik weiterhin so erfrischend wie 1995, als sie ihre ersten Schritte gingen.

Natürlich ist man professioneller geworden, und das Chaos verläuft nun in geordneteren Bahnen. Dennoch ist selten vorhersehbar, wo die Reise hingeht, was vor allem daran liegt, dass die Amsterdam Klezmer Band halt auch Blues, Rap, Reggae und Jazz zulassen. Doch bei so einer langen Bandgeschichte hat man es sich auch schnell in der eigenen Komfortzone zu bequem gemacht, und 25 Jahre sind ein Anlass, mal einen Bruch zu wagen.

So haben sie zum ersten mal einen Produzenten ins Studio geladen und diese Aufgabe in fremde Hände gegeben. Die Wahl fiel auf Stefan Schmid, und dieser hatte für jeden Musiker eine Aufgabe. Jeder sollte für ein anderes Band-Mitglied etwas mitbringen, und so war jeder gezwungen, sich mit dem Bandgefüge zu beschäftigen. Im Endresultat bedeutete es, dass „Fortuna“ mehr überrascht als viele anderen Platten dieser Band. Denn selbst für die Musiker war es immer wieder überraschend, was der andere Kollege sich ausgedacht hatte.

Am Ende funktioniert das dann auch auf Albumlänge, und das, obwohl es mit 18 Liedern fast zu großzügig ist.

Erschienen bei: Vetnasj Records / Essay Recording

amsterdamklezmerband.com/