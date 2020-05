Modern Day Heroes – Thirteen

Modern Day Heroes gibt es schon seit ca. 15 Jahren, und dennoch hat sich ihre Bekanntheit hierzulande nur bedingt herumgesprochen, anders als in ihrer Heimat Schweiz. Da war das Trio beim Schweizer Nationalsender Radio SRF3 als „Best Talent“ nominiert und gewann den „My Coke Music“- Award als beste Liveband.

Hört man das neue Album „Thirteen“ an, kann man sich vorstellen, dass sie live schon eine Wucht sind. Dabei ist es ohne große Leinwand oder anderen Tamtam, sie machen es einfach mit ihrer Musik. Denn sie spielen Rock, und zwar eine Variante, die nicht zwingend große Haken schlägt, aber immer mal wieder überraschen kann. Was aber einen am meisten beeindruckt, ist, dass Modern Day Heroes jede Menge Druck erzeugen und diesen auf Albumlänge konstant halten können.

Und im Fall von „Thirteen“ hat das schon etwas zu sagen, denn mit 18 Songs und einer Spieldauer von 70 Minuten ist das schon ein kleiner Husarenritt, den die drei Schweizer hier abliefern. Ein weiteres Kunststück ist, dass ebenfalls jedes Lied ein Hit ist, und man vielen davon sogar das Prädikat Hymne anheften kann. Man hätte daraus auch locker zwei Alben machen können, und vielleicht hätten die Songs dann noch mehr gekickt, das ist ein kleines Manko.

Ein anderes ist, dass man vielleicht an der ein oder anderen Stelle doch ein paar außergewöhnliche Kniffe erhofft hätte, wie beispielsweise einen wilderen Ritt durch den Punk-Parcour, die Gitarren vereinzelt auf Stoner Rock getrimmt oder ein kleiner Ausflug ins leicht Hard-Rockende Feld, denn all das könnte die Band bestimmt locker abbilden und handwerklich hinbekommen. Trotz der überschaubare Spannbreite beweisen Modern Day Heroes, wie man eingängige Rocksongs schreiben kann.

Erschienen bei: BrillJant / Indigo

https://www.moderndayheroes.ch/