The Chainsmokers – World War Joy

Internationale Stars sind Alex Pall und Andrew Taggart schon seit über sieben Jahren, als sie den Song „#Selfie“ herausbrachten. Das war damals zu richtigen Zeit, denn entsprechende Selfie-Sticks waren weit verbreitet, und ein Foto von sich selbst zu machen, war die neueste Möglichkeit, sich in Szene zu setzen, um vermeintlich individuell zu sein. Danach hatten The Chainsmokers (so der Name der Band der beiden) Hits am Fließband und viele Features.

Nun ist mit „World War Joy“ ihr drittes Album da, und auch hier bemerkt man, dass sie schon so etwas wie Schwergewichte des internationalen EDM sind. Das sieht man wieder daran, dass sie jede Menge Gäste eingeladen haben, die durchaus unterschiedlich sind. Da wären Illenium & Lennon Stella mit denen sie ein sanftes Pop-Stück namens „Takeaway“ aufgenommen haben.

Wo wir gerade von Pop reden, muss man erwähnen, dass Popstar Bebe Rexha mit dem Song „Call You Mine“ ein Pop-Stück aufgenommen hat, welches im mittelschnellen Tempo unterwegs ist. Ja, das Tempo ist auf „World War Joy“ erstaunlicherweise meist eher langsam, und der Dancefloor wird nicht auf Temperatur hochgekocht. Die Arrangements sind auch eher unscheinbar. Das verwundert einen, und es wird dafür sorgen, dass nicht alle Fans auf ihre Kosten kommen. Ein wenig aus dem Rahmen fällt „Family“, welches mit Dance-Produzent Kygo zu einer sanften Dance-Ballade geworden ist.

Das Schlusslied „Who Do You Love“ mit Ssos ist dann zeitloser R´n`B mit großer Melodie. Am meisten fällt aber „P.S. I Love You´re Happy“ aus, das ist mit Blink 182 entstanden und verbindet EDM mit Punk-Rock Gitarren und auch dem Gefühl vom Leben auf einer High-School. Was bei „World War Joy“ auffällt, ist, dass es ein sehr stimmiges Album geworden ist, das aber vermutlich schwerer Gehör finden wird als sein Vorgänger „Memories…Do Not Open“.

Erschienen bei: Columbia Records / Sony Music

www.thechainsmokers.com/