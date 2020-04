Anna Depenbusch – Echtzeit

Anna Depenbuschs Musik ist ja schon immer persönlich gewesen und auch dicht am Hörer*in. Das ist es auch, was die Musik der Hamburgerin ausmacht, und beim neusten Album „Echtzeit“ ist sie noch persönlicher, man kann sagen, dass es diesmal um Gefühle in Echtzeit geht.

Jetzt und direkt und deshalb sind die neuen elf Songs noch eindringlicher als je zuvor. Das liegt daran, dass die Liedermacherin sich nur vom Piano begleiten lässt. Nur selten hört man ein anderes Instrument, und selbst dann ist es sehr dezent arrangiert. „Echtzeit“ lebt nur von dem Tasteninstrument und dem kraftvollen Gesang von Anna Depenbusch. So kommen die Texte und Geschichten sehr direkt ins Ohr.

So betrachtet, ist dieses Album ein echtes Storytelling-Werk geworden, und es gibt viele kleine Geschichten zu bestaunen. Diese sind nicht immer perfekt und erzählen auch mal von einem Makel, den dass Leben so mit sich bringt. Ganz nach dem Zitat von Marlene Dietrich (welches auch passenderweise im Booklet zu findet ist): „Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe.“.

Mit der gleichen Klugheit und philosophischen Cleverness besingt sie diese Tücken und andere Episoden des Lebens. Sehr nah und direkt, und direkt beim Konzert rührt es einen mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr.

Erschienen bei: Liedland / Indigo

www.annadepenbusch.de