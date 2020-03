David Walters – Soleil Kréyol

David Walters letztes Album „Home“ erschien vor elf Jahren und man hatte eigentlich gedacht, dass er musikalisch für immer verschollen geblieben ist. Doch nun hat er mit „Soleil Kréyol“ sein drittes Album heraus gebracht. Dieses ist wesentlich weltoffener als die beiden Werke aus der letzten Dekade. Ein Grund dafür ist, dass er einige Jahre in der Welt herum gereist ist und dass merkt man „Soleil Kréyol“ auch an.

Die Musik ist locker und unbeschwert und genauso verbindet der Franzose, dessen Wurzeln mütterlicherseits in Martinique liegen und väterlicherseits in Saint-Kitts zu verorten sind, die unterschiedlichen Genres und Regionen. Afrikanische Musik findet man genauso wie südamerikanische, in der Karibik hat er auch einige Genres die ihm gefallen und dennoch ist auch vermeintlich westliches wie Hip Hop dabei.

Dabei hat es Groove und kann sich genauso schön mal in die Sonnenliege zurücklehnen. Dabei verbindet er alles, was ihm unter die Finger kommt und kann es umsetzten. Denn David Walters ist Weltenbummler, Komponist, DJ, Beatboxer, Arrangeur, Sänger, Songwriter und ihm scheint alles leicht zu fallen. Das ist gut, denn bei den meisten Musikern würden elf Jahre Pause für ziemliches Kopfzerbrechen und künstlerische Krampfanfälle sorgen. Doch nicht bei David Walters, und das macht „Soleil Kréyol“ so ungemein liebenswert und zudem strahlt einem bei jedem Song die Sonne entgegen.

Erschienen bei: Heavenly Sweetness

www.facebook.com/davidwaltersplay/