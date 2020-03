Binker Golding – Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers

Binker Golding ist sicherlich eine der wichtigsten Figuren des aktuellen britischen Jazz. Der Saxophonist ist die eine Hälfte von Binker and Moses, die als spannendster Free-Jazz-Act auf der Insel gelten. 2016 gewannen sie den Jazz FM Award, und auch auf unserer Seite wurden schon lobende Worte verloren.

Nun wagt Binker Golding den Schritt zum Solo-Künstler, und das Werk „Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers“ ist sein Debüt. Dieses bewegt sich auch nicht auf allzu breitgetretenen Pfaden und ist dennoch zutraulicher als die anderen Arbeiten. Denn die Musik ist diesmal nicht so eine wilde Fahrt und auch nicht so sprunghaft und legt eine Vorliebe zu markanten Riffs offen.

Man kann auf diesem Erstlingswerk viel mehr Harmonien entdecken als je zuvor, und dennoch zeigt sich Binker Golding alles andere als gewöhnlich oder gar angepasst. Dazu sind die Songs immer sehr treibend und bleiben im Fluss, auch wenn sie manchmal einige Haken schlagen. Das Saxophon hat dabei sicherlich eine tragende Rolle, aber man muss auch zugeben, dass alle anderen Instrumente hier gleichberechtigt in Gange sind.

Ein wenig markant ist vielleicht das Spiel des Pianos, welches bei „Exquisite She-Green“ ungemein Dynamik einbringt. „Abstractions Of Reality Past And Incredible Feathers“ ist ein Album, welches seine DNA spüren lässt und dennoch immer wieder Überraschungen bietet.

Erschienen bei: Gearbox / Membran

