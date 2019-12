Shawn Lee – Rides Again

Würde Arbeitseifer eines Künstlers die Charts beherrschen, dann wäre Shawn Lee sicherlich in den Top Ten wiederzufinden. Er ist umtriebig, und mit AM & Shawn Lee, dem Shawn Lee Ping Pong Orchestra und letztes Jahr mit Young Gun Silver Fox gibt es allerhand Projekte, bei denen er tätig ist. Zudem beherrscht er jede Menge Instrumene und spielt diese auch alle selber ein.

Nun hat er mit „Rides Again“ sein neuestes Solo-Werk veröffentlicht. Auch diesmal ist alles wieder Handarbeit, und er spielt nahezu alles eigenhändig ein. Was aber „Rides Again“ besonders macht, ist Shawn Lees Talent, Songs zu schreiben, die einerseits fast unspektakulär wirken, aber im Ganzen dann doch so formschön, wie nur wenige Songschreiber es hinbekommen. Bei ihm verzeiht man ein „Year Of The Cat“-Gitarrenspiel bei „Kansas City Summer“. Man muss aber zugeben, dass dieser Song wunderbar den Sommer in mitreißende Arrangements verpackt.

Der Opener „Wichita“ ist eine luftdurchlässige Folk-Nummer, die ihre Fühler sogar ganz dezent zum Country ausstreckt und dabei so entspannt ist wie ein Faultier bei leichtem Sonnenschein. Dabei muss man meist zweimal hinhören, wie beim Schlusssong „Joyland“, bei dem man erst später bemerkt, dass die Arrangements schön ausstaffiert und dabei niemals etwas überladen wurden, bei denen aber auch nichts vergessen wurde. So soll es sein!

Erschienen bei: Legere Records

www.shawnlee.net