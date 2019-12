Natasha Bedingfield – Roll With Me

Mit Natasha Bedingfield hat kaum noch einer gerechnet, denn wenn man als Popstar sich neun Jahre Zeit lässt, dann ist es schon so etwas wie kommerzieller Selbstmord. Es ist in der Zeitrechnung des Pops schon mehrere Dekaden, und man muss bedenken, dass die Kids ihre großen Hits „Unwritten“ oder „Soulmate“ wahrscheinlich nie gehört haben. Schöne Lieder, aber es kam danach nicht mehr viel.

Nun ist die Britin mit „Roll With Me“ zurück, und man muss sagen, dass es ein sehr bodenständiges Comeback geworden ist. Das heißt, dass man keine großen Überraschungen geboten bekommt, aber als Fan auch nicht enttäuscht wird. Die Songs haben alle eine große und eingängige Melodie, und die Arrangements klingen wie damals zu ihrer Hochphase. Und ja, es ist Pop, und auch eine Art welche auch wunderbar im Radio laufen kann.

Klar, hätten ein paar Kanten gut getan, und an der ein und anderen Stelle hätte man es auch moderner produzieren können. So kann es sein, dass nur alte Fans darauf anspringen und sie ein wenig den Anschluss verpasst. Dabei ist ansonsten alles richtig gemacht, und Natasha Bedingfield hat mit der Produzentin Linda Perry griffige Songs geschrieben. Genau, die Linda Perry, die 1993 als Sängerin der Band 4 Non Blondes und „What´s Up“ einen Welthit hatte und seit vielen Jahren Songs für Pink und Christina Aguilera schreibt.

Man merkt, dass Linda Perry hier viel mitgewirkt hat, denn es sind große Melodien geworden.

Erschienen bei: Universal

www.natashabedingfield.com