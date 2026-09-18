Bye Parula – Something Out Of Nothing

Bye Parula stammen aus Montreal / Kanada und dieses große Land ist ja bekannt dafür tolle Indie-Bands zu beherbergen. Im Falle von Bye Parula passt das beherbergen, wenn man es als Unterschlupf betrachtet. Das Trio besteht aus Loïc Calatayud-Sola (Gesang/Bass) aus Frankreich, Sebastián Riquelme (Gitarre/Gesang) aus Chile und Sergio D’Isanto (Schlagzeug/Gesang) aus Italien und die haben sich in Kanada getroffen. Das nennt man schon ein Clobal-Clash. Musikalisch ist es aber jetzt kein wildes Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Genres.

Es ist Indie Musik, aber durchaus eine raffinierte Variante. Wobei man erst einmal sagen muss, dass es mehr Indie-Pop als Indie Rock ist, auch wenn es Gitarren zu finden sind. Aber „Something Out Of Nothing“ ist farbenfroh und dennoch absichtlich zwiegestalten und in zwei Teilen geteilt. “Songs to Listen to in a Standing Position“ und “Songs to Listen to in a Sitting Position“ sind die Namen der beiden Plattenseiten.

Die Songs auf “Songs to Listen to in a Standing Position“ beinhaltet die offensiveren Songs und diese sind meistens kompakt. Dazu bewegen sie sich neben dem Indie—Pop auch gerne mal Nu-Disco aufzeigen. Wobei dass sehr offensichtlich geschieht. Der Gesang ist oft im Falsett und die Arrangements sind herrlich bunt. Man muss nur die massiven Synthie-Klänge bei „Kissburn“ anhören, dass klingt dann als hätte der Disco-Sänger Sylvester ein Songs mit MGMT aufgenommen. Der letzte Song auf der A-Seite „Home“ hingegen ist dann ein düsterer New Wave, mit einem Robert Smith ähnlichen Gesang, der der markanteste Song auf diesem Album ist.

„Songs to Listen to in a Standing Position“ ist dann der ruhige Teil. Songs für die Couch und diese sind dann auch ein wenig abgedunkelt. Aber noch mehr sind die Songs gerne melancholisch und verträumt. Dabei sind die Lieder meist eher gerne ein wenig verschwommen und die Melodien schwerer zu greifen. Hits befinden sich auf der B-Seite nicht, aber dafür eine Mischung aus Beach Boys und Animal Collective Augenblicke.

Erschienen bei: Secret City Records

https://www.instagram.com/byeparula/