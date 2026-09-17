Klez.e – Einmal mehr mit dir gegen die Furcht

Klez.e ist eine der Band die ich nie so richtig auf dem Radar habe und immer wenn ich sie höre frage ich mich warum? Denn die Band aus Berlin die sich 2002 gegründet hat, liefern seit Beginn an durchweg tolle Alben. „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“ ist das sechste Werk und auch bei diesem werden sie den Ruf als deutschen „The Cure“ gerecht.

Diese Band huldigen sie schon seit langen und nicht umsonst ziert ihr viertes Album den Titel „Desintegration“, also ähnlich wie das The Cure Meisterwerk aus dem Jahre 1989. Der Titel „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“ ist nun kein Album der bekannten Band entliehen. Musikalisch muss man aber sagen das Klez.e, doch Robert Smith verehren und es gewohnt großartig zelebriert.

Der Sound ist ein Dickicht an Gitarren und Bass-Sound, die knietief im Gothic stecken und aus dem Morast auch nicht heraus wollen. Die Songs bewegen sich meist zähflüssig und sind dann doch voller Größe und stehen Klassiker wie Pictures OF You“ in nichts nach. Denn Klez.e schaffen Arrangements die ungemeine Tiefe aufbauen und dabei auch vollmundig gestaltet sind. Dabei haben die Songs immer genug Zeit und dennoch verlaufen sie sich nicht. Logischerweise sind es keine klassischen Hits, aber Songs die einen tief und richtig intensiv treffen.

Das liegt natürlich auch an den Texten von Frontmann, Gitarrist und Songschreiber Tobias Sievers liegen. Diese handeln meist von sich verlieren und auch an Selbstzweifel. Gerne geht es auch um Beziehungen, die einen gut tun, aber auch um die unglückliche Variante. Dabei ist immer eine tolle Poesie vorhanden und dennoch sind Worte und Sätze nicht zu verschachtelt gestaltet. Und mit dieser ganzen Kombination aus Text, Gesang und den Arrangements ist Klez.e mit „Einmal mehr mit dir gegen die Furcht“ wieder einmal eine düstere Großtat gelungen.



Erschienen bei: Windig / Cargo

https://kleze.bandcamp.com/album/einmal-mehr-mit-dir-gegen-die-furcht