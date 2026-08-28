Girli – It´s Just My Opinion

Manchmal soll man sich ja nicht unnötig ein Kopf machen. Diese Lebensweisheit hat sich Amelia Toomey zu Herzen genommen und sich schlicht Girli genannt. Es passt auch, denn einerseits kokettiert sie auf den ersten Blick als Girli und dennoch ist es nicht so dass die Britin nichts zu sagen hat.

Wie auch schon auf den ersten beiden Platten „Odd One Out“ (2019) und „Matriachy“ (2024) geht es auch ihrem neuen Werk „It´s Just My Opinion“ umso relevanten Themen wie Feminismus, Sexualität, Queerness, Selbstbestimmung und mentale Gesundheit. Dadurch entstehen unterschiedliche Facetten die von verletzlich bis zur Wut reicht und so bleibt „It´s Just My Opinion“ dann doch abwechslungsreich.

In Genres bedeutet es dass man Indie-Sleaze findet und es mit Pop vermengt wird. Da ganze ist aber nicht auf Hochglanz geputzt, sondern hat dabei eine sehr schöne DIY-Attitüde. Deswegen wirkt dieses Album ein wenig aufgekratzt, aber nicht so sehr dass es aggressiv ist. Girli ist mit „It´s Just My Opinion“ auch ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Werk geworden.

Im Gegensatz zu den besagten Vorgänger ist „It´s Just My Opinion“ recht zugänglich geworden und die Melodien sind mehr ausgeprägt. Dennoch sind die großen Hits hier schwer auszumachen. Aber dafür jede Menge mitttelgroße Hits, allen voran dass rockige „Slap On The Wrist“.

Erschienen bei: Believe



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