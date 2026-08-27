Panda Bear & Sonic Boom – A ? Of When

Man fragt sich was der Albumtitel „A ? Of When“ bedeuten soll und wie man auf diesen gekommen ist? Wobei erwartet man tatsächlich eine handfeste Begrünung für den Titel bei zwei solchen Freigeistern?

Der eine ist Panda Bear, der bei Animal Collective seit Jahren musikalisch Abseits der typischen Trampelpfade von Indie Musik wandelt. Zudem hat er auch schon gelungene Solo-Werken zu Tage gefördert. Der andere Freigeist ist Sonic Boom, der schon in den Achtziger Jahren mit seiner Band Spacemen 3 psychedelische Musik auf neuem Level gebracht hat und auch Einfluss auf nächste Generation gebracht haben. Die beiden Musiker haben schon öfter zusammen gearbeitet und gemeinsam Musik herausgebracht.

„A ? Of When“ ist nun der neuste Streich und der gemeinsame Nenner scheint das Beach Boys Meisterwerk „Pet Sounds“ zu sein. Harmonien sind da und dennoch ganz anders. Denn die Songs wirken mehr neben der Spur und dennoch verlieren sie sich nicht spekulativen Spinnereien. Es gibt elektronische Bauten, die man von Animal Collective kennt und wird mit Rasseln, Pauken, Tröten, Sirenengeheule und auch Steel-Drums vermengt. Dazu ein Gesang der oft etwas Mantra-mäßiges aufweist. Es ist sonderbare Musik, die aber auch von Trieb und Interesse an eine liebenswerte kindlichen Herangehensweise aufweist.

So ist „A ? Of When“ ein Album, welches bunt, blumig, hipppieesk, süßlich, neben der Spur und hat dennoch viele, meist sonderbaren Melodien in unterschiedlichen Formen aufweist.

Erschienen bei: Domino Records

https://sonicboomspacemen3.bandcamp.com/album/a-of-when