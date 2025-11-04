Miu – Ten Times / Around The Sun

Das nennen ich mal Fan-Freundlich, was die Band Miu macht. Diese Band um die gleichnamige Sängerin aus Hamburg feiert dieses Jahr ihr zehn-jähriges Bestehen. Andere Gruppen hauen dann eine schnöde Best-Of heraus und mit Glück gibt es dann noch maximal zwei neue Songs.

Auch Miu hat mit „Ten Times / Around The Sun“ ein Blick zurück geworfen und 19 Lieder herausgepickt, die aus ihrer Sicht ihre Karriere am besten repräsentieren. Dabei sind dann Bestandteile ihres Schaffens wie „Livin´It Up“, „Geneva“, „The Reminder“ oder „Mirror“. Miu haben sich also schon einen Namen gemacht und mit Acts wie Stefanie Heinzmann oder Macy Gray gemeinsame Konzerte gespielt. Bei einigen Netflix-Serien und auch beim Tatort lief die Musik. Die Karriere hat also gut Fahrt aufgenommen und so macht diese Zusammenstellung also Sinn.

Wie gesagt, „Ten Times / Around The Sun“ ist keine simple „Best Of“, sie hat auf der ersten CD auch noch 16 neue Stücke. Diese passen sich nahtlos zu der Kompilation an. Es sind wieder gediegene Soul-Stücke mit einem großen Hang zur Pop-Musik. Keine Variante wo der Pop dem Zeitgeist nachhechelt. Nein, es ist zeitlos geworden. Das Hamburger Abendblatt hat über Miu geschrieben: „Soul von Donny Hathaway, den Charme einer Audrey Hepburn, das Abgründige von Amy Winehouse und die Stärke einer Adele.“. Bei der Umschreibung wird ein wenig zu sehr Name-Dropping betrieben, aber im Kern passt die Umschreibung. Denn irgendwie ist es Soul der gerne gut gestriegelt daher kommt, aber auch ein wenig Retro-Soul hat. Ein paar Gitarren-Sounds gibt es aber auch.

Musikalisch sind die meisten Lieder meist im schönen Up und Midtempo, es gibt auch feine Balladen und mit „Dancing In The Dark“ auch eine Bruce Springsteen Cover-Version. Mit „Ten Times / Around The Sun“ haben Miu eine würdige Jubiläum-Übersicht veröffentlicht.



Erschienen bei: The Pantry Music



https://miu-music.org/