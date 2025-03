Andreas Dorau – Wien

Vielleicht ist „Wien“ soetwas wie das erste Konzept-Album von Andreas Dorau. Wobei ist es überhaupt so ein Album? Schwierig zu sagen! Fest steht aber dass er der österreichischen Hauptstadt hier an einigen Stellen eine Hommage zuteilwerden lässt.

„Vienna Sur Mer“ ist eine davon, der schon nach Urlaub klingt, wobei auch Möwen in dem Lied vorkommen. Die Melodie ist eine dorauische typische Melodie, die aber fast schon den Kitsch-Bogen überspannt. Das gute ist aber dass man es Andreas Dorau nicht krumm nimmt, man weiß ja was einen erwartet. „Der Regen in Wien“ ist hingegen eine wirklich herrlich saftige Pop-Nummer. Im Text geht es davon dass der Regen alles davon spült und im Prinzip hätte der Song auch „Der Regen in Goslar“ heißen können. Ja, der Wien Bezug ist nicht so leicht dingfest machen. Somit kann man feststellen dass es doch kein Konzeptalbum ist.

Dafür gibt es wieder tolle Melodien, die gerne mit abseitigen Themen gepaart wird. Da wäre der Opener „45 Lux“, das ist ein hell leuchtender Song, der sich sofort ins Gedächtnis einprägt und irgendwie auch Disco ist. Herrlich verspielt ist „Runde um Runde“, der klingt wie Daft Punk im Andreas Dorau-Style. Bei „Ich kann nicht schlafen“ kann man auch nicht schlafen, da er irgendwie charmant tanzvoll ist. Der Höhepunkt ist „Lass uns spazieren gehen“, denn dieser ist ungewöhnlich, da er ist nicht so gewohnt fröhlich ist und bei dem ihm Stefanie Schrank zur Seite stammt.

Klanglich klingt “Wien“ ein wenig anders als seine meisten Platten, und dennoch ist es eine typische von ihm.

Erschienen bei: Tapete Records

