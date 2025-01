Warhaus – Karaoke Moon

Über die belgische Indie-Band Balthazar, haben seit ihrer Gründung sieben tolle Platten herausgebracht. Die wunderbar in dieser belgische Szene passen und sie haben sich dort auch zu einer festen Größe gemausert. Es gibt von außen betrachtet also kein Grund weshalb einer der Musiker auf Solo-Wegen wandern müsste.

Dabei gibt es bei Balthazar viele Solo-Aktivitäten. Auch Sänger Maarten Devoldere ist gerne alleine unterwegs und „Karaoke Moon“ ist schon seine vierte Platte. Wie oft bei Solo-Aktivitäten ist die Musik eine andere und er nennt sich Warhaus. Unter diesen Namen ist die Musik leiser und auch ein wenig strukturierter. Aber es ist auch Indie-Sound, dabei nur ist dieser unkonventioneller Pop. Dafür mischt sich auch eine Prise Soul hier mit ein und die Musik groovt, allerdings eher langsam.

Zum wild durch die Nacht tanzen, reicht der Groove nicht, aber jedesmal ist dieser ungemein lässig. Man fühlt sich bei vielen Liedern, wie beim Opener „Where The Names Are Real“ auch an die Musik von dem briten Baxter Dury erinnert. Denn dass Tempo und die Art von Groove ist dieselbe. Aber auch die Tatsache dass beide die Song weniger singen, sondern vielmehr sprechen und groonen.

Gerade der erwähnte Song ist ein Hingucker, denn er sprechtsingt und schmachtet ohne dass es Kitsch ansetzt. Dazu bekommt er Unterstützung von weiblichen sanften Gesang und so wird man gleich zum Anfang verführt.

Die Songs sind aber durchaus unterscheidlich. „No Surprise“ klingt ein wenig wie Musik zu einem alten Spionage-Film oder auch schön ist der orchestrale Klang bei „Hands On A Clock“. Die Änderung sind immer sehr feinfühlig ausgearbeitet und dennoch ist jeder Song ein Unikat. Zusammen ist „Karaoke Moon“ eine liebenswerte und tolle Songsammelung!

Erschienen bei: PIAS / Rough Trade



http://www.warhausmusic.com/