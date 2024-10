The Allergies – Freak The Speaker

Man kann sagen, dass bei The Allergies sich die Konstanten eingeschlichen haben. Das klingt ja nicht gerade packend, denn wenn eines die Kreativität töten kann, dann Beständigkeit. Doch es gibt auch Planungssicherheit. Denn die Band veröffentlicht seit ihrem Debüt „Push On“ 2017 immer auf dem Feinriecher-Label Jalapeno Records.

ber auch in ihrer Musik gibt es seit längerer Zeit immer feste Bestandteile. The Allergies haben es mittlerweile perfektioniert, dass ihre Musik tanzbar ist. Noch besser, die Briten schaffen seit den beiden Langspielplatten ein ganz besonderes Kunststück. Man hört das erste Lied „Koliko“ und denkt, das ist ja der perfekte Party-Tune.

Dann kommt man beim nächsten Song an, korrigiert seine vorherige Aussage und sagt, dass „Knock Me Off My Feet“ der ultimative Feier-Song ist. Diese Meinung hält so lange, bis man dann bei Titel Nummer drei „No Flash“ angekommen ist und dieses Lied als ultimative Hymne abfeiert. Und mit diesem Prozedere kann man jedes dieser zwölf Lieder abfeiern.

Auch hat sich folgende Eigenschaft fest im Bristoler Band-Kosmos verankert: Adam Volson und Macroy Spencer haben wieder Gäste und Freunde eingeladen, allen voran Ugly Ducking Buddy Andy Cooper, Soulsängerin Marietta Smith, aber auch Dynamite MC , K.O.G oder Ohmega Watts drücken ihren eigenen Stempel auf.

Musikalisch wildert und bedient sich das Duo gerne beim HipHop, aber auch Big Beats ala Fatboy Slim, Soul, Reggae und Dancehall-Elemente gibt es, und dann bekommt man ein paar tolle Latin-Hüftschwünge inklusive. Es ist eine wilde und lebhafte Mixtur, die aber ungemein gut funktioniert.

Zudem schaffen es The Allergies mit „Freak The Speaker“, jede Party einmal auf Links zu drehen und das mit jedem Song. Das muss man erst einmal schaffen.

Erschienen bei: Jalapeno Records

http://theallergies.co.uk/