La Yegros – Haz

Hierzulande muss man noch erklären dass sich hinter La Yegros die Musikerin Mariana Yegros verbirgt. In Ihrer Heimat Argentinien ist es anders, dort werden ihre Alben mit Preisen überhäuft. Ihr Song „El Bendito“ wurde bei dem Video-Spiel „2014 FIFA World Cup Brazil“ verwendet. Man merkt in Argentinien und auch in weiteren Teilen Südamerika ist sie bekannt.

„Haz“ ist die vierte Platte von La Yegros und sicherlich dass vielseitigste ihrer Karriere. Bei diesem Album vermengt der Star aus den Anden, Folklore aus ihren Breiten und Längengraden mit pulsierenden Club-Sounds. Aber es ist auch kein simples Album, bei denn Club mit Klischeehaften Latin-Sounds. La Yegros transportiert in der Musik auch Stimmungen.

Eines der markantesten ist sicherlich die Melancholie und diese bekommt man bei dem Song „Bodas De Plumas“. Dieser ist schon richtig traditionell und kommt mit gezupfter akustischen Gitarre, unauffälligen Bläser aus und auch der Gesang ist da zurückhaltend. Aber auch Lebensfreude ist in der Musik von La Yegros, welches man beispielsweise bei „Secreto De Piedra“ spürt , bei dem aber auch ein bisschen Schwermut mitschwingt.

Erstaunlich ist bei „Haz“ wie gut es gelingt alte Tradition mit neuen Sounds zu verbinden. Bei „Perdedor“ begegnet man fast schon Techno-Sounds, welches im laufe des Songs aber weniger wird. Aber die Dynamik bleibt dennoch bei diesem Lied erhalten. Auch „Malica“ ist es eher Sprechgesang, welches hier mit argentinischen Klängen vermischt. „Haz“ ist ein sehr modernes Album geworden, dennoch erzählt es Geschichten und es macht auch Spaß.

Erschienen bei: X Ray Productions

https://layegros.bandcamp.com/