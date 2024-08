Nubiyan Twist – Find Your Flame

Das neunköpfige Powerteam namens Nubiyan Twist macht bei ihrem vierten Album „Find Your Team“ vieles anders. Dabei hätte es nicht sein müssen, denn die Band hat sich in ihrer 13 jährigen Bandgeschichte an die Speerspitze des britischen New Jazz gespielt.

Diesmal ist einiges anders, Nubiyan Twist sagen dass es ihr Corona-Album geworden ist. Einige Songs sind noch in der Pandemie entstanden. Zumal einige Mitglieder auch private Schicksalsschläge, wie Unfälle zu verarbeiten. Dementsprechend war es für die Truppe schwer, denn Startschuss zu zünden. Deswegen auch der Albumtitel.

Zudem mussten sie sich eine neue Sängerin suchen, die passt sich aber sehr gut in den Sound ein. Man muss sagen dass diese neue Flamme ganz gekonnt zündet. Was ein wenig gegenüber den Vorgänger-Platten wie dass famose „Freedom Fables“ auffällt ist, dass es diesmal aufgeräumter und strukturierter daher kommt. Doch keine Bange, hüftlarm ist ihr vierte Langspielplatte dennoch nicht.

Überall machen sie Funk-Sounds und Grooves breit. Dabei pendeln sie zwischen Latin-Ryhtmen haben aber auch schnieker Acid Jazz sorgt für Dynamik. Aber auch ausgelassene Afro-Sounds erweitern das klangliche Portfolio. Was dabei auffällt ist dass nach mehren Durchläufen die Lebensfreude auch auf den Hörer überspringt. Dennoch haben sie auch smoothe Momente, wie „Reach My Soul“, der herrlich schöner Soul ist. Auch charmant ist ihre Gästeliste mit vielen Freunden und der Chic-Legende Nile Rodgers. Man merkt dass Feuer wurde wieder entflammt.

Erschienen bei: Strut

https://nubiyantwist.bandcamp.com/