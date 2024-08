Various Artists – Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads‘ Stop Making Sense

Von vielen bekannten und einflussreichen Bands gibt es meist allerhand Tribute-Alben. Bei einer der einflussreichsten Bands aller Zeiten hingegen ist die Auswahl mau. Die Rede ist von der 1975 gegründeten Band Talking Heads. Ein Grund für die relativ wenigen Coverversionen könnte sein, dass die Musik von der Band um David Byrne schwer zu interpretieren ist.

Ihre Musik ist einerseits Art Pop haben aber auch New Wave Einflüsse, sie spielten im CBGBs und hat dennoch eine Vorliebe für globale Musik. Es gab also allerhand ungewöhnliche Rhythmen, Jetzt gibt es eine Hommage an diese Band namens „Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads‘ Stop Making Sense“. Ähnlich bunt wie die Musik von den Talking Heads ist die Auswahl der hier vertretenen Künstler.

Schon der Opener ist ungewöhnlich, denn die Songriege wird von Miley Cyrus eröffnet. Sie nimmt sich mit Psycho Killer“ einer der bekanntesten Lieder vor. Zugegeben der Biss, dass ein wenig Verrückte und der trockene Funk fehlt, dafür hat der Megstar daraus ein Popsong erschaffen, der auch für eine große Masse geeignet ist.

The National nehmen bei „Heaven“ ein wenig dass Tempo heraus und machen den Song ziemlich schwelgerisch. The Linda Lindas hippeliger Garage-Pop-Punk passt wunderbar zu „Found A Job“. „Once In A Lifetime“ von Kevin Abstarct wird hier zum Rapstück umgewandelt. Da muss man sich erst einmal daran gewöhnen.

Aber es zeigt auch wie viel Spielraum in der Musik der Talking Heads zu finden sind. Erstaunlich ist dass wenige Acts den typischen Rhytmusbruch der Band aufarbeitet. Am meisten ist es bei Chicano Batman mit „Crosseyed and Painless“ zu spüren, da gibt es Afro Sounds und die Arrangements sind funkig, der Gesang ist wie der von Byrne und es macht zusammen richtig Spass. Auch „Making Flippy Floppy“ von Teezo Touchdown schaffen es die Trademarks der New Yorker Legenden-Band fast Maßstabsgenau umzusetzen.

„Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads‘ Stop Making Sense“ ist ein Tribute-Album welches versucht die Songs zeitgemäß zu präsentieren aber auch beweist wie breit gefächert die Musik der Talking Heads ist.

Erschienen bei: A24 / Cargo