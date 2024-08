Soul Sugar – Just A Little Talk

Der Name Soul Sugar klingt im ersten Moment abgegriffen. Es gibt unzählige Kompilation mit diesen Titel und meist sind sie lieblos zusammengestellt. Bei der vorliegende Act Soul Sugar, ist es aber nicht lieblos. Guillaume Metenier ist der federführende Kopf hinter dieser Band, die es aber seit circa 15 Jahren exerziert und „Just A Little Talk“ ist ihr vierter Langspieler.

Der Bandname irritiert auch diesmal. Denn Soul Sugar spart das Genre im Bandname ein und liebt lieber eine entspannte Mischung aus Reggae-Klänge, wobei Dub-Sounds doch den Vortritt bekommt. Hinzu kommt ein gewisser Jazz-Vibes, der aber nicht umständlich klingt und eher klingt diese Variante chillig. Gerne wird dieser Sound mit einer Hammond-Orgel erschafft. Zusammen ist es dann eine herrlich entspannte Melange geworden, die als Soundtrack für den Sommer diesen kann. Ein wenig Soul ist dann aber doch vorhanden.

So ist der Opener „The Makings Of You“ ein Curtis Mayfield-Cover, „Blackbyrd“ ist eine Hommage an Donald Byrd, dem Jazz-Musiker, der aber auch für Funk und Blaxoplotion offen war. Deswegen haben sich von den beiden Genres auch immer mal wieder sehr dezent in dem Gesamtsound eingeschlichen.

Beherrschend auf „Just A Little Talk“ ist aber dann doch Reggae und Dub und diese hat auch Wurzeln zur Geschichte dieser Musik. Aber sie ist auch verständlich für Menschen, die sonst mit diesem Genre nicht viel anfangen können. Das ist der große Vorteil von Soul Sugar und auch die Tatsache dass dieses Album langsam groovt und ein gesamtes entspanntes Gesamtbild abliefert.

Erschienen bei: Gee Records / The Orchard

https://soulsugar.bandcamp.com/album/just-a-little-talk-2