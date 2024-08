Villagers – That Golden Time

Es gibt ja Bands die keine klassischen Bands sind. Oft ist es so, dass ein Musiker sich als eindeutiger Mastermind herausstellt und sich dann gute Musiker um sich herum scharrt. Zu dieser Kategorie gehört sicherlich auch Villagers.

Diese wurde 2008 von Conor J. O’Brien gegründet. Seitdem hat sich die Band-Konstellation nur marginal geändert und besteht aktuell aus sieben Musiker (mit Conor J. O’Brien). Bei allen vorherigen Werken hat O’Brien die meisten Entscheidungen getroffen, wobei er dieses nicht als Patriarchat geführt hat.

„That Golden Time“ ist nun dass neuste Album und auch diesmal ist es ein Meisterwerk. Allerdings eines welches am Anfang sehr schüchtern und intim daher kommt. Sehr filigran, zerbrechlich ist das siebte Album, aber auch eines welches man leicht überhören kann. Man muss sich mit dieser LP bewusst auseinandersetzten und dann erkennt man die wahre Große.

Dann erkennt man dass es vielleicht das beste Villagers Werk ist. Weil man bei genauen hinhören, immer wieder neue Feinheiten aufspüren kann. Der Opener „Truly Alone“ kommt mit dunklen Piano-Tönen daher ist aber eher spröde. Das folgende „First Responder“ ist ein majestätischer Tagtraum, der einen auch an Feinheiten von Divine Comedy erinnert.

„That Golden Time“ ist dann ein eher skizzierter Song, der aber auch genug Platz hat um den erdischen Horizont zu verlassen. Wobei bei diesem Lied aber dennoch eine formschöne Melodie vorhanden ist. Ungewohnt klingt „Keepsake“ welches mit feinen elektronischen Sounds arbeitet und damit sogar Druck und Dynamik aufbaut.

„No Drama“ hingegen hat dann doch ein wenig Drama in der Musik, gerade dann wenn die klassischen Instrumente sich mal aufbäumen. Aber dieser Song hat auch etwas leichtes und auch ganz dezent verspieltes. Bei „Behind That Curtain“ gibt es auch kleine Spielereien aber es hat auch unbewusste Referenzen in Richtung Sigur Rós´s Werk „Agætis byrjun“. Der Schlußsong „Money On My Mind“ ist in sich gekehrt und mit dem Chor gibt es intimen Glanz zum Abschluß. „That Golden Time“ ist glanzvoll, feingliedrig und beeindruckend und ein weitere tolle Plate von Villagers.

Erschienen bei: Domino Records

https://wearevillagers.com/