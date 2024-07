Giant Rooks – How Have You Been?

Wenn eine Band mit einem Song, lediglich auf Platz 97 in den Charts landet und nach zwei Wochen wieder verschwindet, dann würde man von einem Flop sprechen. Dem Song „Wild Stare“ von Giant Rooks erging es genauso und dennoch ist es ein Hit geworden.

Ganz nebenbei hat dieses Lied auch Gold-Status erreicht. Man muss aber zugeben dass die Band bei dem Album-Einstieg „Rookery“ auch den Erfolg gesucht hat. Trotzdem war es ungewöhnlich dass die Band erfolgreich werden würde. Eine Musikkarriere aus Hamm aus starten, klingt nicht gerade nach Glitzer und Glanz. Und wenn, dann hatte man vermutet dass die Karriere sich nur hierzulande beschränkt. Weit gefehlt, denn Giant Rooks sind mittlerweile auch international ziemlich erfolgreich.

Von daher ist es auch verständlich dass die Band bei dem vorliegenden Nachfolger „How Have You Been?“ nichts verändern. Das Album ist so perfekt produziert, dass es makellos wirkt. Das ist sicherlich auch dass was man am meisten bemängeln mag. Denn manchmal würde man sich ein paar Brüche oder Haken wünschen. Trotzdem kann man nicht über meckern. „How Have You Been?“ ist Pop-Musik für ein breites Publikum. Klingt abwertend ist aber positiv zu verstehen.

Denn selten ein Album gehört, welches so eine Radio-Hit Dichte hat. „Cold Wars“ ist herrlich schwelgerisch und könnte vom ersten Coldplay-Album entsprungen sein. Der Song „Pint Skies“ kann man auch von One Rebuplic stammen. „Somebody Like You“ ist dann ein Tik-Tok-Konzert Song. „Love Is A Selfish Thing“ ist dann auch so ein smarter dezenter Mitsingsong.

Man merkt, Giant Rooks verstehen wie man große Melodien schreibt und dabei das ganze mit Emotionen verbindet.

Erschienen bei: Vertigo

https://www.giant-rooks.com/