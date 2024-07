Pet Shop Boys – Nonetheless

Der Rolling Stone“ schrieb kürzlich über „Nonetheless“ dem neuen Album der Pet Shop Boys „Das britische Duo feiert den goldenen Oktober des Pop.“. Das ist eine durchaus passende Überschrift, denn immerhin wurde ihre Debüt-Single „West End Girls“ vor genau 40 Jahren veröffentlicht.

Auf ihrem 15. Album namens „Nonetheless“ macht dass Duo dass was es am besten kann. Es geht um das schreiben von Pop Songs und wenn man so betrachtet sind auch Schlager, Pop-Lieder. Im Vorwege der Veröffentlichungen haben Chris Lowe und Neil Tennant über die Zuneigung zu den deutschen Band „Die Flippers“ geäußert. Sogar einen gemeinsamen Song wollten die Briten nicht ausschließen. Von daher fragte man sich dann doch wie wird „Nonetheless“ klingen?

Ein wenig Schlager kann man auch finden und es gibt auch ein Song namens „The Schlager Hit Parade“. Da ist dann auch der Name Programm und dieser klingt wie ein ausgebremster Schlager-Disco-Fox Song, bei denn es aber auch um Weihnachten geht. Bei diesem Song schwappt der Kitsch dann doch stark über . Wobei dass war auch schon immer der Eigenschaften der Pet Shop Boys, auch mal etwas mit Pathos zu übertreiben. Irgendwie verzeiht man den beiden jeder dieser kleinen Eskapaden.

Aber auch die restlichen Lieder sind meist sehr romantisch. „The Secret Of Happiness“ hat beispielsweise eine kleines klangliches Panorama-Bild mit Streichern zu bieten. Bei „A New Bohemia“ ist wieder der Name Programm und man hört Bläser und Streicher. Ja, dieses mal leben Neil und Chris noch eine Schippe mehr Kitsch auf. Aber es gibt aber auch Referenzen zu ihrem eigenen Schaffen „New London Boy“ klingt ein wenig, wie ihre erste Single, nur wesentlich langsamer und gedämpfter.

„Feel“ ist ein typischer Band-Ohrwurm (auch hier Streicher) und der Opener „Loneliness“ hatte gut auf ihren 94er Album „Very“ gepasst. Bei „Bullet For Narcissus“ hört man ein wenig heraus dass dieses Album von James Ford produziert wurde, immerhin ist er Mitglied der ruhenden Dance-Band Simian Mobile Disco.

Erschienen bei: Parlaphon

https://www.petshopboys.co.uk/