Vampire Weekend – Only God Was Above Us

Es gibt kaum eine Band wie Vampire Weekend. Die meisten Bands versuchen ihren Sound zu verfestigen. Manchmal liefern sie dann dauerhaft tolle Platten ab, aber die meisten Bands die so vorfahren liefern irgendwann dann langweilige Musik ab. Bei der New Yorker Band um Dänger Ezra Koenig passiert dass nicht.

Jedes neue Album ist eine Überraschung und man wird nie enttäuscht . Denn sie wagen alles und probieren neues aus. So ist auch der fünfte Langspieler „Only God Was Above Us“ ein Unikat und zudem dass gewagteste Werk. Vampire Weekend sind nie um gut gefüllte Arrangements verlegen, aber dieses mal setzten sie dem ganzen die Krone auf .Man kann auch sagen dass man es mit einer Kakophonie zu tun.

Der Opener „Ice Cream Piano“ ist schon ein gutes Beispiel, es fängt schüchtern an, hat dann ein hektischen Rhythmus und zum Ende explodiert der Song und der Rhythmus schlägt Purzelbäume. Ezra Koenig versucht die Hektik zu bändigen und bringt etwas Ruhe herein. Auch erstaunlich was die Band aus einer anfänglichen kleinen Klaviermelodie bastelt und dabei den Song überladen mit Geräuschen und Beats um dann wieder Ruhe einkehren lassen.

Gerne sorgen sie dass die Songs auch irgendwie immer ein wenig schief klingen und die Melodie merkwürdig klingen. Aber es ist auch eine herrliche Wundertüte und so klingt „Gen-X Cops“ wie eine Mischung aus Manchester-Sound und Trip Hop. „Mary Boone“ hätte auf ihrem zweiten Album „Contra“ gepasst. „Hope“ ist psychedelisch und hat auch eine leichten indischen Klang.

Die Single „Capricorn“ ist dann einerseits verschlurft und dann gibt es wieder ein Peak mit Klanglärm. „Prep-School Gangsters“ ist hingegen ein typischer Vampire Weekend Hit, wobei es ja den typischen Vampire Weekend Sound nicht gibt und dass beweist „Only God Was Above Us“. Es ist aber auch dass mutigste Werk dieser Band und durchaus eines der besten Album von Vampire Weekend, wobei dass schwer ist bei der Bandbreite.

Erschienen bei: Sony Music

https://www.vampireweekend.com/