Zweilaster – Scheiblettenkäse & Sehnsucht

Scheiblettenkäse ist vielleicht nicht der größte kulinarische Hochgenuss. Aber der in Folie eingewickelte Käse hat einen großen Vorteil, er ist lange haltbar und frisch. Die Band Zweilaster hat ihr Album „Scheiblettenkäse & Sehnsucht“ genannt.

Wobei die Platte auch eine Scheiblette ist, denn die Musik haben Zweilaster schon 2022 als Kassette gebannt und auch als digitale Datei war es schon verfügbar. Jetzt wurde dank dem Beatsteak Musiker Thomas Götz dieses rumpelige Juwel, auf seinem Tomatenlabel als Vinyl herausgebracht.

Diese Platte ist eine Ansammlung an Dramen von einem introvertierten Choleriker und einer genauso introvertierten Cholerikerin. Dieses behauptet das Duo selbst und es passt. Selten hat man so ein ungestümes Album erlebt, bei den es klingt als würde man Garagenpunk aus einem Jugendzimmer heraus senden.

Man kann sich vorstellen, wie sie bei den Aufnahmen, auf dem Bett herumspringen, dabei platzen dann die Kissen, Federn flattern umher und die Brause in der Hand, schäumt über. Zwischen den Aufnahmen haben Marie und Arno dann gekichert bis sie sich krümmen. Klingt nach viel Spaß und dass springt sofort auf den Hörer über. Denn dieses DIY-Album ist s quicklebendig, ungestüm und wild. Der Klang es ist auch ungewöhnlich weil die Songs auch gerne schief und schräg sind und Marie und Arno singen, kreischen und krakeln. Die Texte sind auch unterhaltsam und irgendwie auch eigenartig, wie „Alte Leute“ wo Arno singt dass alte Menschen im Altenheim leben und Marie reinschreit, dass man sie nicht einsperren darf.

Konsumkritik und die Gier nach Geiz bringen sie bei „Norma“ au den Punkt, dazu wird am Ende Geschrien und das Schlagzeug ist herrlich dilettantisch. Selten wurde die Tristesse des Lebens so gut eingefangen wie bei „Ich weiß nicht“ und klingt als hätte die beiden Grunge mit Lo-Fi gekreuzt. Sie besingen wunderschöne „Rote Haare“ und beweisen dass sie herrlich neben der Spur sein können. „Fancy Klamotten“ ist eines der kleinen Hits, was auch an der schönen Surf-Gitarre liegt. „Scheiblettenkäse & Sehnsucht“ ist sicherlich ein Unikat, aber deswegen graben sich Zweilaster tief ins Herz.

Erschienen bei: Tomatenplatte

