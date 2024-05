Various Artists – Our Label Records – Deep Funk & Soulful Grooves Vol.1

Gu legt am 21.05 bei dem Princible Of Joy Konzert in der Kieler Hansa 48 auf!

2005 hatten die Brüder Tom und Gu die wahnwitzige Idee, ein Plattenlabel zu gründen. Das war sehr mutig, denn der Musikkonsum verlagerte sich ins Internet, der Trend zum Vinyl war noch überschaubar. Jeder Finanzberater hätte den Brüdern davon abgeraten.

Sie haben sich nicht beirren lassen, und mittlerweile visieren sie das 20jährige Bestehen an und feiern das mit einer tollen Werkschau: „Our Label Records – Deep Funk & Soulful Grooves Vol.1“ ist der verheißungsvolle Name der Zusammenstellung, die von Gu erstellt wurde. Darauf befinden sich Tracks, die man meist auf vergriffenen 45er findet und die zeigen, wie vielseitig die Musik ist. Im Groben bewegt sich alles zwischen Soul und Funk, deren Referenzen bis in die späten Sechziger Jahre zurückgreifen. Aber die Stücke verharren nicht in einem Jahrzehnt, sondern ziehen auch raffiniert Kraft, Energie und Charme aus dem Hier und Jetzt.

Das erkennt man zum Beispiel daran, dass Diazpora feat. Nora Kinga Becker hier Blurs „Song 2“ in einer lebhaften Jazz-Funk-Version gemacht haben, die man zwar sofort erkennt, aber trotzdem nicht so offensichtlich ist. „Bastard“ von Mothergroove, ist allein schon wegen des forschen und prägnanten Gesangs mitreißend, von dem wilden Orgelspiel ganz zu schweigen. The New Mastersounds sind als einzige zweimal vertreten mit je einem Teil von „Give Me A Minute“. Beide beweisen, dass die Band ungemein gut eingespielt ist und Funk und Blaxploitation modern umsetzt.

Erwähnenswert ist auch, dass die beiden DJ-Helden Keb Darge und Eddie Roberts hier als The Inmates gemeinsame Sache gemacht haben. Das Stück ist „Bread & Water“ und hat tolles Tempo und einen Rhythmus, der fast schon hypnotisch wirkt. Es mag verrückt klingen, aber irgendwie denke ich bei diesem Stück an den Achtziger-Jahre-Wave-Dance-Hit „Papa´s Got A Brand New Pigbag“ von Pigbag, nur ohne schillerndes Saxophon. „ABX“ von Sir Ali Bengale hat einen wuchtigen und vollen Beat, der bestimmt irgendwann mal gesampelt wird.

Man merkt, dass Tom und Gu alles richtig gemacht haben, und ich bin mir sicher, dass wir bestimmt den 25jährigen Label Geburtstag feiern werden.

Erschinenen bei: OurLabel Records / Unique Records / Groove Attack

www.ourlabelrecords.com