Mokroïé – Moving Forward

Etwas über Mokroïé herauszufinden ist nicht ganz einfach. Der Name stammt von einem Dorf aus Fjodor Michailowitsch Dostojewskis Roman „Die Karamazov Brothers“.

Die neue vorliegende EP „Moving Forward“ vom französischen Musiker, ist bei weitem nicht die erste Veröffentlichung. Er hat schon einige Werke auf der Uhr. Auf „Moving Forward“ findet man vier Stücke und zwei davon sind dann auch noch als Bonusmaterial deklariert. Von daher kann man wirklich von einem Kleinformat sprechen. Musikalisch ist der Mann aus Paris, sich der elektronischer Musik verpflichtet fühlt, vielseitig.

Der Opener und zugleich das Titelstück ist musikalisch behutsam und lehnt sich auch an alten Klassiker an, wie Tanegrine Dream. Wobei der Song noch mehr Fahrt aufnimmt muss man feststellen dass Mokroïé viel Kraft aus vergangenen Epochen zieht. So verwundert es einen nicht dass er hier „More“ von The Sisters of Mercy, covert. Also gibt es auch eine gesunde Prise Gothic zu hören, da er sich durchaus sich am Original orientiert.

Auch „Forrest Of Uncertainty“ geht in eine ähnliche Richtung, nur dass es auch mehr sich dem EBM zugewandt. Das vierte Lied „To The Heroes“ ist dann ein Synthie-Pop Stück ohne Gesang. Insgesamt muss man aber feststellen dass diese EP, dann ein wenig die Eigenarten und Spannung fehlt.

Erschienen bei: Self Released