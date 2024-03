Aurel – Nur mal so

Stefal Aurel Schlabritz sagt ihnen nichts? Das mag bei den hören des Namen passieren und dennoch kann man sich sicher sein, dass fest jeder seine Stimme schon mehrfach gehört hat.

Denn der Hamburger ist schon lange im Geschäft und hat schon Mitte der Achtziger beim WDR als Moderator gearbeitet aber auch beim NDR oder OK Radio war er zu hören. Er ist auch mal die Stimme aus dem Off, bei „Einsatz in 4 Wände“, „The Dome“ oder bei „The Masked Singers“ und wer da noch immer nicht auf sein Timbre gestoßen ist, der kennt ihn als Sprecher bei Werbung für „McDonalds, Sparkasse, Mercedes oder Warsteiner.

Also es ist also ziemlich sicher dass man zumindest seine Stimme kennt. Da er schon immer ein Faible für Musik hatte, ist es auch nicht verwunderlich dass er bei vielen Bands gespielt hat und seit ein paar Jahren ist er als Aurel unterwegs. „Nur mal so“ ist die neuste und fünfte Platte von ihm und diese ist vielseitig.

Man kann sagen dass es schon Songwriter Musik ist, aber er hat sich (wie in seinem ganzen Leben) breit aufgestellt. So gibt es mit „Sommerwind“ ein sommerlich tanzbarer Song mit leichten und simplen Latin-Gewand. „Bei „Rock´n`Roll“ ist der Name Programm, wobei hier eher 50er Jahre als Einfluss gilt. Auch bei „BBQ“ wo er fast schon Werbemelodien-mäßig das Grillen anpreist, ist es auch geradliniger Rock.

„I Don´t Knwo Where i´m Going“ hat sich Aurel auch noch ein kleinen Gospel-Chor zur Seite geholt. Beim Opener „Lass uns Wunder zählen“ handelt davon wie er seine Frau kennen gelernt hat und ist zudem auch ein Song, welches ungemein eingängig ist und es schafft das Schlager auch klug sein kann. Wer nach „Nur mal so“ noch mehr Lust au seine Musik hat, der kann sich freuen.

Immerhin gibt es auch sein erstes „Unplugged“ Album, bei den die Arrangements noch ein wenig feiner gestaltet sind und er auch einige alte Bekannte und Freunde eingeladen, wie Peter Brings, Truck Stop oder Lotto King Karl.

